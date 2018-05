Previsioni Meteo, la tempesta che arriva dall’Atlantico: Lunedì 14 e Martedì 15 forte maltempo, freddo e neve!

1 /26 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Previsioni Meteo – Tornano persino freddo e neve: nei prossimi giorni l’Italia sarà investita da una tempesta nord Atlantica che già domani, Domenica 13 Maggio, porterà i primi fenomeni di maltempo al Nord. Ma il “clou” di questa perturbazione sarà nei due giorni immediatamente successivi, cioè Lunedì 14 e Martedì 15 Maggio, quando oltre al maltempo avremo anche un sensibile calo delle temperature tanto che sui rilievi tornerà la neve, tra Alpi e Appennino centro/settentrionale in alcuni casi addirittura a 1.500/1.600 metri di altitudine. Il maltempo colpirà in modo violento il Centro/Nord nella giornata di Lunedì, il Centro/Sud in quella di Martedì con violenti temporali per contrasti termici anche in Calabria e Sicilia. Le temperature crolleranno su valori tipici di fine Marzo in tutto il Paese: dopo l’estate prematura di Aprile, adesso andiamo incontro ad un tardivo colpo di coda invernale di metà Maggio. E il tormentone nazional-popolare – ne siamo certi – diventerà l’ormai sempre più consueto “non ci sono più le mezze stagioni“. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: