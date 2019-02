Previsioni Meteo, FOCUS sul freddo e la neve del weekend al Sud: torna l’inverno per 48 ore da Pescara in giù [DETTAGLI]

1 /32 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Previsioni Meteo – L’Italia continua a vivere la grande anomalia anticiclonica di questo Febbraio 2019: splende il sole in tutto il Paese con banchi di nebbia e foschia in alcune aree costiere e di pianura. Le temperature, basse per inversione nelle ore serali e notturne, lievitano come se fossimo già in Primavera durante il giorno: alle 11:30 di stamattina avevamo già +16°C a Cagliari, Cosenza, Siracusa e Trapani, +15°C a Palermo, Catania e Lecce. Caldo anche al Nord con +10°C a Torino e Trieste. Questa situazione persisterà ancora per qualche giorno, fino a Venerdì 22 Febbraio (compreso), per poi cambiare nel weekend al Centro/Sud dove arriverà aria più fredda dai Balcani. Non sarà un’ondata di gelo particolarmente intenso: il nocciolo più freddo dell’irruzione nordica rimarrà sui Balcani e non riuscirà a valicare l’Adriatico, come possiamo osservare nelle mappe del modello ECMWF che pubblichiamo a corredo dell’articolo.

Dopotutto, pur interessato in modo marginale dall’irruzione polare, al Sud arriverà un po’ di freddo che per circa 48 ore, tra Sabato 23 e Domenica 24 Febbraio, riporterà l’Inverno, mentre al Centro/Nord il clima rimarrà mite e soleggiato. Farà freddo soltanto da Pescara in giù sulla fascia Adriatica, e da Napoli in giù in quella tirrenica. Il maltempo sarà poco, e limitato all’estremo Sud: Calabria e Sicilia. Sulle altre Regioni ci sarà qualche veloce precipitazione nella giornata di Sabato, con sparute nevicate in collina (oltre i 300 metri) ma senza accumuli rilevanti tra Molise, Puglia, zone interne della Campania e Basilicata. Invece in Calabria e Sicilia le precipitazioni saranno un po’ più rilevanti tra Sabato pomeriggio e Domenica sera, con nevicate sui rilievi oltre i 500–600 metri di quota.

Nei prossimi giorni potremo illustrare meglio i dettagli sulle aree più colpite dalle precipitazioni, che in base agli ultimi aggiornamenti si concentreranno sulla Calabria meridionale e sulla Sicilia tirrenica e orientale. In ogni caso, da Lunedì 25 Febbraio tornerà a splendere il sole con temperature in aumento.

Il Nord, invece, neanche si accorgerà di questo cambiamento: continuerà a splendere un tiepido sole anticiclonico, e la prossima settimana negli ultimi giorni del mese di Febbraio è confermato un ulteriore ingrossamento del promontorio di alta pressione che farà impennare le temperature fino a oltre +20°C e forse addirittura +25°C al Nord/Ovest. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

