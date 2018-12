Previsioni Meteo Gennaio 2019, l’anno nuovo inizia con una grande ondata di gelo sull’Italia prima dell’Epifania: neve sulle coste del Sud [MAPPE]

1 /16 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Previsioni Meteo Gennaio 2019 – L’ondata di freddo e maltempo in arrivo nelle prossime ore al Centro/Sud si rivelerà soltanto un piccolo assaggio dell’inverno più crudo, che la prossima settimana piomberà sull’Italia proprio nei primi giorni del nuovo anno. Infatti tra Giovedì 3 e Sabato 5 Gennaio 2019 un’intensa ondata di gelo e neve colpirà il nostro Paese portando temperature molto rigide e nevicate fin sulle coste meridionali, soprattutto quelle adriatiche (Abruzzo, Molise e Puglia). L’ondata di gelo durerà tre giorni interi, quindi non sarà breve come quella delle prossime ore, oltre ad essere molto più intensa.

Anche stavolta il modello europeo ECMWF ha saputo leggere meglio di ogni altro lo scenario corretto a medio termine: nella gallery a corredo dell’articolo proponiamo le mappe dello stesso modello per i prossimi giorni, dove si può notare come sull’Europa centro/occidentale persisterà a lungo un forte Anticiclone che garanrità bel tempo senza sosta sulle Regioni del Nord Italia (specie Nord/Ovest) mentre proprio lungo il bordo orientale dell’Anticiclone scorreranno le masse d’aria gelida che investiranno le Regioni del Sud. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

