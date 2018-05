Previsioni Meteo Giugno, il primo mese dell’estate 2018 inizierà con un fantastico weekend di sole. Ma attenzione alla prossima settimana

1 /32 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Previsioni Meteo Giugno – Mancano ormai poco più di 48 ore all’inizio dell’estate meteorologica che scoccherà Venerdì 1 Giugno, con l’inizio del primo mese della “bella stagione”. Sarà il mese del solstizio d’estate, quest’anno in programma per le 12:07 italiane di Giovedì 21 giugno: in quel momento inizierà l’estate anche da un punto di vista astronomico. Intanto il mese inizierà all’insegna del bel tempo in tutt’Italia: tra Venerdì, Sabato e Domenica avremo soltanto una coda d’instabilità sulle Alpi rispetto al forte maltempo di questo finale di Maggio, ma sarà poca roba. Sul 90% del territorio italiano splenderà il sole, e il clima sarà mite: caldo estivo, ma senza eccessi. Condizioni meteo ideali, quindi, per godere di qualsiasi tipo di attività all’aria aperta, e per tornare in spiaggia e al mare come già accaduto lo scorso fine settimana al Sud.

Attenzione, però, alla prossima settimana: i modelli a lungo termine (vedi le mappe di ECMWF nella gallery a corredo dell’articolo) prospettano uno scenario importante, un vero e proprio ribaltone barico con spifferi freschi e instabili che arrivano da Nord/Est verso il Mediterraneo e in modo particolare il Sud Italia, mentre da Sud/Ovest potrebbe ergersi un caldo anticiclone che potrebbe determinare super caldo tra Spagna, Francia e Nord Italia. Una situazione in linea con le già anticipate previsioni stagionali per l’estate 2018. Ne parleremo ancora meglio nei prossimi aggiornamenti, continuate a seguirci su MeteoWeb!