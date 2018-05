Previsioni Meteo, Giugno inizia con sole e caldo ma attenzione al brusco peggioramento della prossima settimana

1 /22 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Previsioni Meteo – Sta per iniziare il mese di Giugno e tra poche ore scatterà anche l’estate meteorologica: un buon inizio, se consideriamo che nel primo weekend con la Festa della Repubblica del 2 Giugno avremo l’anticiclone che garantirà bel tempo e clima mite in tutt’Italia. Anzi, farà caldo come se fossimo già in piena estate: condizioni meteo ideali per ogni tipo di attività all’aperto e addirittura per le spiagge e il mare.

Attenzione, però, che la situazione potrebbe cambiare a breve. Secondo gli ultimi aggiornamenti di tutti i modelli, infatti, già a metà della prossima settimana a partire dal 5-6 Giugno, un nuovo peggioramento di origine Atlantica raggiungerà l’Italia da ovest, provocando forti piogge e temporali su tutto il Centro/Nord, dove il maltempo persisterà fino al 10 Giugno con un contestuale crollo delle temperature. Situazione differente al Sud, dove invece farà più caldo con venti di scirocco e tanta sabbia del Sahara, prima di una possibile sfuriata fresca e instabile nel prossimo weekend (Sabato 9 e Domenica 10 Giugno). Ne parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti, intanto ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: