Previsioni Meteo, altro che Solstizio d’Estate: il mese di Giugno entra nel buio tunnel del forte maltempo in tutt’Italia

Previsioni Meteo – A poco più di una settimana dal Solstizio d’Estate, sta per iniziare la lunga fase di maltempo e fresco anomalo destinata a compromettere l’inizio della “bella stagione” in questo mese di Giugno. Il nuovo brusco peggioramento inizierà nelle prossime ore al Nord e si estenderà gradualmente a metà settimana al Centro/Sud: forti piogge e temporali colpiranno molte Regioni dell’Italia meridionale in modo particolare tra Giovedì 14 e Venerdì 15 Giugno. E quest’anomalia di maltempo si prolungherà anche la prossima settimana: eloquenti le mappe che pubblichiamo nella gallery a corredo dell’articolo. Attenzione ai fenomeni estremi: come sempre, il maltempo estivo si potrà caratterizzare per fenomeni particolarmente estremi (seppur localizzati) come tornado, grandinate e bombe d’acqua. Nei prossimi aggiornamenti su MeteoWeb tutti i dettagli giorno per giorno e Regione per Regione con particolari focus sulle aree più colpite. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: