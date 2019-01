Previsioni Meteo, altre due tempeste sull’Italia tra i Giorni della Merla e il primo weekend di Febbraio ma l’Inverno inizia a tirare il freno a mano [MAPPE]

1 /22 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Previsioni Meteo – Siamo nei giorni “clou” dell’Inverno 2018/2019, tra fine Gennaio e inizio Febbraio, eppure la stagione sembra prendere una piega prematuramente calante. In base agli ultimi aggiornamenti, infatti, nei prossimi 10 giorni l’Inverno sembra voler iniziare a tirare il freno a mano: il Ciclone Polare che sta colpendo il Sud con abbondanti nevicate a bassa quota e i picchi di -15°C raggiunti stamattina in pianura Padana potrebbero rappresentare l’ultimo scenario rigido di una stagione che già dai primi giorni di Febbraio lascerà sempre più spazio a temperature elevate. Dopotutto già oggi nel Mediterraneo abbiamo una prima ondata di caldo anomalo che sta colpendo la Spagna, portando le temperature oltre i venti gradi dopo settimane di freddo: abbiamo infatti +21°C a Malaga e Alicante, +20°C a Valencia, +19°C ad Almeria, +18°C a Siviglia, +16°C a Madrid. Nelle prossime ore le temperature aumenteranno considerevolmente anche in Francia, Regno Unito e infine sull’Italia tra domani e Domenica.

Il freddo è fermo all’Europa centro/orientale: dalla Germania verso est e verso nord siamo nella fase più fredda dell’inverno con temperature molto basse. Varsavia oggi non supera i -6°C in pieno giorno, a Kiev la massima di oggi è stata di -9°C, a Mosca addirittura di -10°C. L’impressione è che l’Inverno tenda a cambiare marcia dal punto di vista sinottico: dopo le ripetute ondate di freddo che nelle ultime settimane hanno portato a più riprese tanta neve fin sulle coste del Mediterraneo, tra l’Italia e i Balcani, adesso s’è attivato un poderoso flusso zonale atlantico che non cesserà neanche nelle prossime due settimane. Così l’aria fredda rimarrà sempre confinata a est, e sull’Italia transiteranno perturbazioni oceaniche che determineranno forte maltempo ma con nevicate soltanto sui rilievi, a quote medio/alte.

Già la prossima settimana, tra i “Giorni della Merla” e il primo weekend di Febbraio, avremo altre due tempeste: la prima colpirà l’Italia a cavallo di Martedì 29 Gennaio, la seconda nel primo weekend di Febbraio (Sabato 2 e Domenica 3). In entrambi i casi (vedi mappe a corredo dell’articolo), avremo forte maltempo su molte Regioni e abbondanti nevicate sui rilievi, con richiami caldi di scirocco che faranno sensibilmente aumentare le temperature dapprima già nei prossimi giorni, tra Sabato 26 (al Nord) e Domenica 27 (al Centro/Sud), poi ancora una volta ad inizio Febbraio.