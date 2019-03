Previsioni Meteo, è una Domenica di sole e caldo su gran parte d’Italia ma domani cambia tutto [MAPPE e DETTAGLI]

1 /22 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Previsioni Meteo – Splende il sole in quasi tutt’Italia in questa Domenica 10 Marzo dalle temperature tardo primaverili: alle 11:30 del mattino avevamo già +21°C a Olbia, +20°C a Pescara e Termoli, +19°C a Cagliari, Aosta, Siracusa, Sassari e Forlì, +18°C a Catania, Rimini, Ancona, Foggia, Brindisi, Cesena, Trapani, Lecce, Brindisi, Modica e Barletta, +17°C a Palermo, Cosenza e Monopoli, +16°C a Bologna, Ravenna, Taranto e Crotone, +15°C a Milano, Torino, Trieste e Brescia. Qualche nube interessa le Regioni centrali tirreniche, mentre velature sparse interessano il Centro/Nord. La situazione meteo in Italia cambierà bruscamente domani, Lunedì 11 Marzo, come possiamo osservare nelle immagini che pubblichiamo nella gallery a corredo dell’articolo. Il modello Moloch dell’ISAC-CNR evidenzia l’arrivo di forti e freddi venti di maestrale che faranno crollare le temperature su tutto il Centro/Nord, e in serata anche al Sud dove avremo anche piogge e temporali specie nel basso Tirreno (le prime piogge del mese). Tornerà a ruggire l’Inverno per una settimana all’insegna di un clima tipicamente marzolino.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

