Previsioni Meteo, ultimo giorno di maltempo sull’Italia poi torna l’Anticiclone e sarà un weekend di sole e caldo estivo

Previsioni Meteo – Ultimo giorno di maltempo oggi sull’Italia: come ampiamente previsto, piogge e temporali sono arrivati anche al Sud insieme a grandi quantità di sabbia e polvere provenienti dal deserto del Sahara. Piove in modo insistente soprattutto tra Campania, Puglia, Basilicata, Abruzzo e basso Lazio ma nelle prime ore del mattino abbiamo avuto piogge importanti anche in alcune zone di Calabria e Sicilia, specie lungo le coste tirreniche (dai 43mm di Amantea ai 22mm di Capo d’Orlando). Al momento le precipitazioni più intense sono proprio al Centro/Sud, con punte di oltre 40mm tra Campania e Puglia. Nel pomeriggio avremo ancora forti piogge e temporali su gran parte d’Italia, specie nelle zone interne ma non solo. Attenzione a Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Puglia.

La situazione cambierà domani, Giovedì 24 Maggio: sempre più ampie le schiarite, meno significativi invece i fenomeni di instabilità. Saranno soltanto piogge residue, al mattino nel basso Tirreno tra Calabria, Sicilia e Stretto di Messina, nel pomeriggio lungo l’Appennino centrale tra Lazio, Abruzzo, Molise e Campania.

Sole pieno, invece, da Venerdì 25 almeno fino al weekend, con temperature in forte aumento in tutto il Paese: tornerà l’anticiclone e ci regalerà un fine settimana dai connotati estivi, con picchi diffusi di oltre +30°C e cielo sereno da Nord a Sud. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: