Allerta Meteo, emergenza maltempo al Nord Italia: nubifragi e grandinate per altre 48 ore. Caldo al Centro/Sud, sorprese per Ferragosto [MAPPE]

Italia letteralmente spaccata a metà in questa prima decade di Agosto sotto il profilo dei fenomeni meteorologici: il Nord Italia sta vivendo un vero e proprio incubo di maltempo, e anche nelle prossime ore subirà fenomeni estremi con nubifragi e grandinate che potrebbero provocare vere e proprie alluvioni. Nel pomeriggio ci attendiamo piogge torrenziali in Lombardia, in modo particolare tra il quadrante Nord di Milano, Bergamo e Brescia, dove potranno cadere oltre 100mm di pioggia e si ripeteranno danni e disagi come quelli già verificatisi ieri nel lecchese. Anche domani, Giovedì 8 Agosto, continuerà il maltempo su gran parte del Centro/Nord, con piogge e temporali che si estenderanno anche a Toscana e Umbria (vedi mappe del modello Moloch dell’ISAC-CNR che pubblichiamo nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo).

Al Sud, invece, fa molto caldo: è tornato lo scirocco e spiccano, tra i dati di stamattina, i +36°C di Palermo, i +35°C di Bari e Foggia, i +34°C di Iglesias e i +33°C di Cosenza e Lecce. Nel pomeriggio farà ancora più caldo, soprattutto in Sicilia, con picchi di +40°C nei settori occidentali dell’isola e nell’hinterland di Palermo. Ma al Sud il caldo continuerà per tutta la settimana e almeno nei primi giorni della prossima, ma la situazione meteo potrebbe cambiare in vista di Ferragosto con una generale rinfrescata in tutt’Italia accompagnata tra 13 e 14 Agosto da una forte ondata di maltempo che colpirebbe gran parte del Paese provocando trombe d’aria e grandinate. Ne parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti di MeteoWeb, intanto ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

