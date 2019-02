Previsioni Meteo, è un’altra giornata di caldo sconvolgente al Nord: +21°C sulle Alpi, continua l’assurda “Estate di Febbraio”

1 /9 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Previsioni Meteo – Continua l’assurda “Estate di Febbraio 2019“: è un’altra giornata caldissima, oggi, al Nord Italia. Alle 11:30 del mattino la colonnina di mercurio ha raggiunto i +21°C in molte località alpine, anche oltre il confine. Incredibili i +21°C di Bellinzona, nel Canton Ticino (Svizzera), ma anche nel nostro territorio nazionale abbiamo valori elevatissimi. Tra le principali città, spiccano i +17°C a Cuneo, Aosta e Merano, +16°C a Bologna e Novara, +15°C a Torino, Verona e Modena, +14°C a Milano, Brescia e Bergamo. Ma in Lombardia abbiamo addirittura +21°C a Tradate, Villa Guardia, Erba e Dongo, +20°C a Gravedona, Olgiate Comasco, Novate Mezzola, Albavilla, Cadorago, Veniano, Rogeno, Cuasso al Monte e Gera Lario, +19°C a Lomazzo, Mozzate. In Piemonte spiccano +19°C a Villanova Canavese, Cursolo, Cerrione, Parella, Borgomanero, Cesara e sul Monte Mesma, +18°C a Biella, Domodossola, Borgofranco d’Ivrea, Vialfrè e Cameri. E al Nord/Est abbiamo +17°C ad Arco, +16°C a Lusiana, Arta Terme e Taibon Agordino, +15°C a Ovaro, Sover, Sant’Orsola Terme e Cencenighe Agordino, +14°C a Resia.

Le temperature aumenteranno ulteriormente nel pomeriggio, con venti da foehn che faranno impennare la colonnina di mercurio a oltre +20°C su gran parte della pianura Padana e anche in alcune zone di Toscana e Lazio.

Prosegue la grande follia di questo Febbraio caldissimo e anticiclonico. La prossima settimana farà ancora più caldo, soprattutto tra Martedì 26 e Mercoledì 27 Febbraio con temperature ancor più elevate su tutto il Centro/Nord. La veloce rinfrescata che interesserà il Sud nel weekend, invece, non coinvolgerà il Nord dove sia Sabato che Domenica continuerà a splendere il sole con temperature sempre superiori rispetto alle medie del periodo.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per iPhone e iPad: click qui per scaricarla dall’App Store

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per tutti i dispositivi Android: click qui per scaricarla da Google Play