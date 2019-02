E’ un Febbraio all’insegna della … Primavera! Altro che “Burian”, oggi +20°C nel Lazio e in Liguria. Clima mite a lungo

1 /5 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Altra giornata di sole e bel tempo su gran parte d’Italia: anche al Sud la situazione meteo è migliorata dopo il maltempo di ieri (il ciclone del mar Jonio s’è spostato sulla Grecia), con temperature in sensibile aumento. Sembra quasi essere già arrivata la Primavera, con temperature massime miti e gradevoli in tutto il Paese. La colonnina di mercurio, infatti, oggi ha raggiunto ben +20°C a Guidonia, Chiavari e Lavagna, +19°C a La Spezia, Lentini, Noto, Moneglia e Corniglia, +18°C a Roma, Augusta, Scicli, Mondragone e Rapallo, +17°C a Catania, Siracusa, Agrigento, Licata, Pisa, Lucca, Tivoli, Fondi, Imperia, Varazze, Arenzano, Locri e Soverato, +16°C a Palermo, Genova, Salerno, Cagliari, Latina, Frosinone, Livorno, Grosseto, Olbia, Modica, Positano e Capua, +15°C a Napoli, Messina, Reggio Calabria, Savona, Sassari e Viareggio, +14°C a Milano, Firenze, Bari, Padova, Taranto, Udine, Vicenza, Treviso, Catanzaro, Brindisi e Pordenone, +13°C a Venezia, Brescia, Trieste, Modena, Lecce, Siena, Pescara, Ferrara, Mantova, Benevento, Crotone e Arezzo, +12°C a Bologna, Verona, Perugia, Parma, Novara, Foggia, Cosenza, Reggio Emilia, Vercelli, Asti e Biella, +11°C a Torino, Cuneo, Avellino e Cremona.

Le giornate stanno diventando sempre più lunghe e luminose, e nei prossimi giorni le temperature aumenteranno ulteriormente soprattutto al Centro/Sud in vista del Weekend, quando tra Sabato 9 e Domenica 10 Febbraio avremo picchi di +20°C molto più diffusi su gran parte del territorio italiano.

Attenzione, però, che l’Inverno non è ancora finito. Lunedì 11 Febbraio, infatti, le temperature diminuiranno sensibilmente con una nuova ondata di maltempo e nevicate sui rilievi. Non arriverà nessun tipo di Burian e non sarà un’irruzione fredda intensa. Tra l’altro durerà poco, poi tornerà subito l’Anticiclone già per San Valentino, ma la stagione è ancora lunga anche se – come scriviamo da ormai oltre una settimana – dopo il freddo di Gennaio ha ormai tirato il freno a mano. La tendenza a lungo termine è infatti delineata all’insegna di un forte Anticiclone delle Azzorre, anche dopo metà mese.