Previsioni Meteo, irrompono Bora e Grecale per il Ciclone sullo Jonio ma Febbraio si concluderà con 3 giorni di caldo incredibile [MAPPE]

Previsioni Meteo – Stanno irrompendo bora e grecale nella notte sull’Italia orientale, con forti venti freddi provenienti dai Balcani in intensificazione. Le temperature, tuttavia, sono ancora decisamente elevate: in piena notte abbiamo +9°C a Trieste, +11°C a Pescara e Ancona, +12°C a Taranto e Lecce, +13°C a Bari, Brindisi, Termoli e Vieste. Il foehn sta determinando temperature pazzesche in piena notte in alcune zone del Veneto e del Trentino Alto Adige, dove a mezzanotte abbiamo ben +16°C a Schio, Bassano del Grappa e Avio, +15°C a Verona e Zané. Fa caldo anche a Roma con +12°C e a Napoli con +13°C.

Nelle prossime ore le temperature precipiteranno clamorosamente, in modo rapidissimo, con un vero e proprio tracollo termico nella mattinata di Sabato 23 Febbraio. Il ciclone sul mar Jonio determinerà 12-18 ore di maltempo al Sud, soprattutto in Calabria e Sicilia, dove arriverà la neve sui rilievi fino a quote collinari. Domenica 24 tornerà a splendere il sole in tutto il Sud con temperature nuovamente in aumento, e la prossima settimana sarà nuovamente l’Anticiclone a dominare gli ultimi giorni del mese di Febbraio. Addirittura tra 26, 27 e 28 Febbraio avremo temperature pazzesche con massime di oltre +20°C in tutto il Centro/Nord e addirittura di +25°C al Nord/Ovest (vedi mappe a corredo dell’articolo), dopo i picchi esagerati già raggiunti nelle ultime ore (qui tutti i dati).

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

