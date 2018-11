Previsioni Meteo, Novembre si conclude con un assaggio d’inverno: veloce sfuriata fredda tra Martedì 27 e Venerdì 30

1 /23 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Previsioni Meteo – Continuerà anche nei prossimi giorni il maltempo che sta colpendo l’Italia, soprattutto al Centro/Sud: sarà una settimana di piogge, temporali e temperature in picchiata al punto che possiamo parlare di assaggio d’inverno. Tra Martedì 27 e Venerdì 30 Novembre, negli ultimi 4 giorni del mese, farà freddo intenso per aria fredda proveniente da Nord/Est. La giornata più fredda sarà Mercoledì 28, e il maltempo sarà costante su tutte le Regioni meridionali, e soprattutto nel basso Tirreno tra Campania, Basilicata e Calabria dove arriverà anche la prima neve sui rilievi appenninici, in alcuni casi anche sotto i mille metri di altitudine. Dopo la prima neve dei giorni scorsi sulle Alpi, anche l’Appennino si tingerà di bianco per la prima volta in stagione.

Sarà una settimana dal clima variabile in tutto il Paese, con una continua alternanza tra schiarite e annuvolamenti e temperature sulle montagne russe: Lunedì 26, prima dell’ondata di freddo, il clima sarà ancora decisamente mite soprattutto nelle Regioni meridionali, e poi ancora nel weekend, tra Sabato 1 e Domenica 2 Dicembre, tornerà un clima più mite. Una tendenza di cui parleremo meglio nei prossimi giorni, dopo l’assaggio d’inverno atteso in settimana (vedi mappe a corredo dell’articolo).