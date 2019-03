Previsioni Meteo Italia: nel primo weekend di Marzo condizioni del tempo tipicamente primaverili [MAPPE e DETTAGLI]

1 /16 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Previsioni Meteo – Splende il sole stamattina in quasi tutt’Italia, con qualche nube più compatta al Sud e soprattutto in Calabria dove sin dalle prime ore del mattino sono in atto forti piogge (oltre 20mm a Cosenza e picchi di 35mm nei settori centro/settentrionali della Regione). Al Nord/Ovest, invece, dopo il caldo senza precedenti dei giorni scorsi quando le temperature hanno superato i +20°C in Piemonte per tre giorni consecutivi, c’è qualche nube alta e stratiforme (le classiche “velature”), comunque insufficiente ad oscurare il sole. Le temperature sono anche oggi decisamente miti, ben superiori rispetto alle medie del periodo: alle 11:15 del mattino avevamo già +16°C a Roma, Napoli, Palermo, Bologna, Cagliari, Verona, Brescia, Modena, Varese e Latina, +15°C a Perugia, Parma, Caserta, Taranto, Lecce, Brindisi, Frosinone e Biella, +14°C a Milano, Novara e Salerno, +13°C a Torino e Vercelli. Nelle prossime ore le temperature aumenteranno ulteriormente. Anche il maltempo in atto al Sud rientra in un contesto meteo-climatico tipicamente Primaverile: la stagione della Primavera, infatti, non va confusa con l’Estate ed è caratterizzata per proprio dna da una spiccata variabilità atmosferica con una continua alternanza di schiarite, annuvolamenti, ondate di maltempo e pause miti e soleggiate.

Domani, Domenica 3 Marzo, splenderà un forte sole in tutt’Italia: il tempo migliorerà anche al Sud, con temperature stazionarie. Da Lunedì 4 avremo un forte aumento delle temperature in tutto il Paese e la prossima settimana si caratterizzerà per una lunga fase eccezionalmente mite e soleggiata, con temperature fino a +25/+26°C in modo stabile e diffuso su gran parte del Paese (specie al Centro/Sud). Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

