Previsioni Meteo, Lunedì 22 Ottobre finalmente arriva… l’autunno! Forte maltempo al Sud, temperature in picchiata

Previsioni Meteo – Finalmente arriva l’autunno, anche se durerà poco: appena due giorni, Lunedì 22 e Martedì 23 Ottobre. Poi tornerà l’anomalia di caldo che ha già contraddistinto tutto il mese di Ottobre culminando in questo weekend dai connotati tipicamente estivi. Non è da escludere che anche il prossimo fine settimana, in cui scatterà l’ora solare e di conseguenza da Domenica 28 Ottobre il sole tramonterà un’ora prima al punto che le giornate (intese come ore di luce) diventeranno decisamente meno “lunghe” e luminose.

Intanto, però, in questo contesto di caldo e bel tempo diffuso, sta arrivando un altro brusco peggioramento che inizierà nel pomeriggio/sera di domani, Domenica 21 Ottobre, con forti piogge e temporali nelle Regioni tirreniche centrali (tra Lazio e Campania), dove avremo fenomeni estremi per i grandi contrasti termici tra il maltempo in arrivo e il caldo persistente (sono le aree in cui oggi si toccano addirittura +29°C).

Questa nuova ondata di maltempo sarà provocata dallo sfondamento di una goccia fredda dall’Europa centrale sul cuore del Mediterraneo: la goccia fredda attraverserà il mare Adriatico arrivando sul Centro Italia nella serata di Domenica, e poi si stanzierà per circa 36-48 ore al Sud tra Calabria e Sicilia allontanandosi infine verso il mar Jonio (vedi mappe del modello europeo ECMWF, che pubblichiamo nella gallery a corredo dell’articolo).

Il maltempo si concentrerà su Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia nelle giornate di Lunedì 22 e Martedì 23 Ottobre: le Regioni più colpite saranno proprio Calabria e Sicilia, come ampiamente delineato già nei precedenti aggiornamenti. E stavolta, oltre al maltempo, farà anche freddo com’è normale che accada a fine Ottobre: le temperature crolleranno in alcuni casi di oltre 10°C rispetto ai valori quasi estivi di questo weekend. Una normalità autunnale che, comuqnue, durerà poco: già da Mercoledì 24 Ottobre tornerà a splendere il sole con temperature in sensibile aumento.

