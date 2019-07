Previsioni Meteo, adesso l’Estate entra davvero in crisi: sarà un Luglio da incubo, forte maltempo e niente più caldo [MAPPE]

Previsioni Meteo – Con i fenomeni di maltempo che nei giorni scorsi hanno flagellato l’Italia con conseguenze drammatiche (un morto nelle Marche, un disperso a Taranto, centinaia di feriti e danni incalcolabili sulle Regioni adriatiche da Milano Marittima a Pescara passando per Numana e la Riviera del Conero), l’Estate è entrata davvero in crisi. Già oggi sono pochissime le località italiane che riescono a raggiungere i +30°C: Catania, che ieri pomeriggio ha raggiunto i +42°C, è adesso a +29°C. Stessa temperatura attuale ad Augusta, che ieri aveva raggiunto addirittura i +44°C. E in Puglia, a Bari e Brindisi, la temperatura attuale (nonchè massima parziale giornaliera) è ferma ad appena +25°C, come se fossimo in primavera. A Pescara dopo il disastro di ieri, adesso ci sono +24°C, a Foggia, Taranto e Lecce +26°C. E che dire di Roma, dove la minima di stanotte è crollata a +18°C dopo essersi fermata addirittura a +26°C due giorni fa, e dopo aver superato ogni giorno i +35°C dall’inizio del mese con picchi ripetuti di +37°C? Dopo un mese abbondante di caldo esagerato, stiamo passando nuovamente da un eccesso all’altro.

Inizia quindi un lungo periodo (che durerà almeno 10-12 giorni) in cui le temperature si manterranno ben al di sotto rispetto alle medie stagionali, soprattutto nelle Regioni Adriatiche, e l’Italia continuerà ad essere interessata da intensi fenomeni di maltempo. Su MeteoWeb l’avevamo già scritto a inizio mese: la tendenza è pienamente confermata dagli ultimi aggiornamenti dei modelli. Proprio nel cuore dell’estate, a cavallo di metà Luglio, uno dei periodi prediletti per le ferie e le vacanze estive, nel nostro Paese si accanirà il maltempo che rovinerà anche il weekend soprattutto nelle Regioni Adriatiche. Proprio Sabato 13 Luglio, infatti, un’altra violenta sfuriata temporalesca colpirà con impeto la Romagna, le Marche, l’Abruzzo e il Molise, mentre Domenica 14 avremo molte nubi su un po’ tutto il Paese, e la prossima settimana proseguirà all’insegna del fresco e dell’instabilità con piogge e temporali su gran parte d’Italia, ancora una volta in prevalenza nelle Regioni Adriatiche e centro/settentrionali, ma a tratti anche al Sud. Di giorno in giorno su MeteoWeb pubblicheremo tutti i bollettini meteo dettagliati.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per iPhone e iPad: click qui per scaricarla dall’App Store

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per tutti i dispositivi Android: click qui per scaricarla da Google Play