Previsioni Meteo, estate verso un clamoroso ribaltone: lungo periodo di freddo e forte maltempo a metà Luglio!

L’Estate va verso un clamoroso ribaltone: le Previsioni Meteo per i prossimi giorni sono particolarmente importanti, perchè tutti i modelli delineano per la prossima settimana un brusco cambiamento della situazione proprio quando inizierà la fase “clou” dell’estate, la più attesa e ricercata per le vacanze e le ferie stagionali. Il caldo eccezionale di Giugno e quello, seppur senza picchi estremi ma in ogni caso notevole, di quest’inizio di Luglio, verrà sostituito clamorosamente da Martedì 9/Mercoledì 10 Luglio in poi da un freddo anomalo con temperature che crolleranno improvvisamente fino a 6-7°C sotto le medie del periodo. Inizierà un lungo periodo di forte maltempo, con piogge torrenziali e forti temporali su gran parte del Paese. Stavolta non soltanto al Nord, già falcidiato nelle ultime settimane da violenti temporali con grandinate particolarmente estrema, ma anche al Centro/Sud.

Intanto in questo weekend il maltempo continuerà a colpire con veemenza il Nord e tutta l’area alpina, dalla Svizzera alla Slovenia, coinvolgendo in modo particolare il Nord/Est del nostro Paese. Al Centro/Sud, invece, continuerà a fare molto caldo fino a Martedì 9, con temperature in ulteriore aumento tra Domenica e Martedì, appunto. Poi, la svolta. Clamorosa. In piena estate, prepariamoci a riprendere giacchettine, ombrelli e scarpe chiuse. Il problema saranno le frane e il dissesto provocato dai fenomeni estremi, inevitabili dopo un lungo periodo di caldo così intenso.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per iPhone e iPad: click qui per scaricarla dall’App Store

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per tutti i dispositivi Android: click qui per scaricarla da Google Play