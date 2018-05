Previsioni Meteo, altro che caldo: ancora piogge e temporali in tutt’Italia fino a fine Maggio – MAPPE e DETTAGLI

1 /23 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Previsioni Meteo – Altro che “sole e caldo”: chi continua ad annunciare vampate di calore per la fine del mese di Maggio, non fa altro che prendere in giro la gente. Le temperature aumenteranno di qualche grado nei prossimi giorni dopo il periodo fresco che ci ha fatto vivere una parentesi particolarmente rigida nel cuore della Primavera (nei giorni scorsi ha addirittura nevicato sui rilievi del Centro/Nord oltre i 1.500 metri di altitudine!), ma semplicemente torneranno in linea con le medie del periodo. Non farà molto caldo, rispetto a quanto non sia appunto normale a metà/fine Maggio. Ma soprattutto, persisterà il maltempo. Avremo ancora instabilità per il transito di aree perturbate e depressionarie a tutte le quote. In modo particolare la prossima settimana, tra Martedì 22 e Sabato 26 Maggio, avremo forti piogge e temporali in modo particolare nelle ore pomeridiane e nelle zone interne del Centro/Nord. Eloquenti le mappe che pubblichiamo a corredo dell’articolo.

Dopo l’estate anticipata di Aprile, quindi, Maggio continuerà all’insegna dell’instabilità e con temperature più basse rispetto a quelle clamorosamente elevate del mese scorso. Proseguiranno i fenomeni che già nelle ultime due settimane hanno bombardato l’Italia con nubifragi, grandinate, trombe d’aria e forti venti, soprattutto al Centro/Nord.

Molto interessante, infine, la tendenza stagionale per l’Estate 2018:

