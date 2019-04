Previsioni Meteo Maggio, mappe incredibili per il weekend di Sabato 4 e Domenica 5: torna l’inverno, freddo e neve in tutt’Italia!

Previsioni Meteo Maggio – Sembra proprio che quest’anno la bella stagione non voglia decollare sull’Italia: oggi, nell’ultima Domenica di Aprile, sulle Dolomiti si stanno verificando eccezionali nevicate fino a bassa quota e nelle prossime ore il freddo scivolerà giù lungo l’Adriatico fino alla Puglia provocando tra stasera e domani, Lunedì 29 Aprile, forti piogge, temporali e addirittura nevicate sugli Appennini orientali. Ma gli ultimi aggiornamenti dei principali modelli per l’inizio del mese di Maggio non lasciano presagire nulla di nuovo. Mercoledì 1 Maggio avremo temporali pomeridiani lungo l’Appennino, dall’Emilia alla Calabria, ma soprattutto nel prossimo weekend (Sabato 4 e Domenica 5 Maggio) potrebbe verificarsi una nuova ondata di freddo e maltempo direttamente sull’Italia. Nelle mappe sinottiche e termiche di ECMWF a corredo dell’articolo possiamo notare proprio l’arrivo dell’irruzione fredda dalla Penisola Scandinava, e la sua persistenza sui Balcani nei giorni successivi, con un continuo coinvolgimento dell’Italia che potrebbe vivere tra 5 e 8 Maggio un lungo periodo freddo e perturbato con nevicate fuori stagione fino a bassa quota.

Vedremo se i prossimi aggiornamenti confermeranno o meno un’ipotesi così clamorosa: continuate a seguirci su MeteoWeb, e intanto vi segnaliamo le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

