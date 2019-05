Previsioni Meteo, Maggio senza mezze misure: dall’inverno all’estate in pochi giorni, sbalzi termici esagerati

Previsioni Meteo – Il mese di Maggio appena iniziato all’insegna del maltempo e del freddo anomalo sull’Italia vivrà un vero e proprio shock termico nelle prossime ore con l’arrivo di una sorta di “Uragano Artico“: tra stasera e Lunedì le temperature crolleranno in alcuni casi di 15°C con forti piogge, grandinate, trombe d’aria, neve a bassa quota e freddo tipicamente invernale. Da Martedì 7 Maggio tornerà il bel tempo con temperature in aumento, e la prossima settimana avremo un nuovo peggioramento che colpirà soltanto il Nord mentre al Centro/Sud tra Giovedì 9 e Sabato 11 Maggio farà molto caldo con temperature nuovamente oltre i +30°C su molte Regioni, com’era già accaduto nell’ultima settimana di Aprile. Neanche stavolta, però, sarà una definitiva stabilizzazione del tempo: da Domenica 12 Maggio in poi inizierà un’altra ondata di freddo anomalo e fuori stagione che farà nuovamente crollare le temperature in tutt’Italia, aprendo un nuovo periodo di maltempo con nevicate su Alpi e Appennini fino a quote molto basse per il periodo. Una fase che con ogni probabilità durerà almeno 3-4 giorni, andando a condizionare anche le prime tappe del Giro d’Italia 2019. Verosimilmente, seguirà dopo metà mese un’altra ondata di caldo con oltre +30°C al Centro/Sud. Insomma, passeremo più volte da un inverno tardivo a un’estate precoce, in un contesto di spiccata variabilità come se fossimo a Marzo.

