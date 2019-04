Previsioni Meteo Maggio, clamorosa rottura fredda da Domenica 5: tornano freddo, neve e forte maltempo

Previsioni Meteo Maggio – Gli ultimi aggiornamenti dei principali modelli meteorologici confermano la tendenza già illustrata su MeteoWeb nelle scorse ore: Domenica 5 Maggio una clamorosa rottura stagionale interromperà bruscamente una Primavera già particolarmente tribolata, riportando condizioni del tempo prettamente invernali in tutt’Italia con freddo, neve a bassa quota e forte maltempo. Se già oggi abbiamo freddo e maltempo su gran parte d’Italia, e la festa del 1° Maggio sarà condizionata da forti temporali pomeridiani, molto più clamorosa è la tendenza per il prossimo weekend. Ormai mancano 6 giorni, e la previsione è abbastanza verosimile anche perchè tutti i modelli concordano in tal senso, come possiamo osservare dalle mappe di ECMWF e GFS che raccogliamo nella gallery a corredo dell’articolo: Domenica 5 Maggio avremo un’intensa fiondata fredda proveniente dalla Penisola Scandinava, con forte maltempo e temperature in picchiata in tutt’Italia. Tra Domenica 5 e Lunedì 6 Maggio la neve scenderà fino a quote collinari non solo sulle Alpi (specie orientali), ma anche sull’Appennino, con imbiancate persino al Sud e in Sicilia appena oltre i mille metri di altitudine. Le temperature piomberanno oltre 10°C sotto le medie del periodo e il freddo anomalo durerà almeno fino all’8-9 Maggio.

