Previsioni Meteo, la bomba che arriva dal Nord Atlantico: non solo maltempo, adesso tornano anche freddo e neve!!!

1 /22 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Previsioni Meteo – L’Italia continua ad essere colpita dal forte maltempo con temporali pomeridiani che anche nelle ultime ore hanno flagellato le zone interne del Paese. E nei prossimi giorni arriverà una perturbazione dal nord Atlantico che farà ulteriormente aumentare i fenomeni di instabilità con piogge e temporali tra il weekend e l’inizio della prossima settimana, e soprattutto determinerà un brusco calo delle temperature tra Lunedì 14 e Martedì 15 Maggio in tutto il Paese, e soprattutto al Centro/Nord. Tornerà addirittura il freddo (vedi mappe a corredo dell’articolo) con nevicate sulle Alpi e sull’Appennino centro/settentrionale fino a 1.600/1.700 metri di altitudine. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: