Meteo, fine Maggio col botto: altre 2 violente ondate di maltempo entro fine mese, freddo anomalo e tanta Neve

Le Previsioni Meteo per i prossimi sette giorni sono davvero infauste per l’Italia: questo “pazzo” mese di Maggio si concluderà con altre due violente ondate di maltempo, con temperature di gran lunga inferiori alle medie del periodo. E così questo mese passerà agli annali come il Maggio più freddo degli ultimi due secoli nel nostro Paese. La prima perturbazione sarà quella provocata dal ciclone che nelle prossime ore si posizionerà tra Sardegna e Sicilia, con forti piogge e temporali su gran parte d’Italia tra Sabato, Domenica e Lunedì. Nell’apposito articolo tutti i dettagli:

Ma la prossima settimana un altro peggioramento, ancor più veemente, colpirà l’Italia tra Martedì 28 e Mercoledì 29, portando un freddo eccezionale per il periodo e abbondanti nevicate sulle Alpi oltre i 1.500 metri di altitudine. Uno scenario che potrebbe pesantemente compromettere le tappe dolomitiche del Giro d’Italia, in programma proprio in quei giorni. Ma il maltempo tornerà ad abbattersi sul Giro già in questo weekend, con le tappe di Courmayeur (Sabato) e Como (Domenica), entrambe percorse interamente sotto la pioggia.

A medio e lungo termine, la tendenza più accreditata è quella di un’altra intensa ondata di freddo e maltempo sul nostro Paese nel primo weekend di Giugno (Sabato 1 e Domenica 2). Ma di questo parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti: sarebbe un clamoroso inizio dell’estate meteorologica, con temperature senza precedenti nella storia e ulteriori abbondanti nevicate sulle Alpi.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per iPhone e iPad: click qui per scaricarla dall’App Store

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per tutti i dispositivi Android: click qui per scaricarla da Google Play