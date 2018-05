Previsioni Meteo, ultimo weekend di Maggio con caldo super ma è solo un’illusione d’estate. A inizio Giugno torna il maltempo

1 /22 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Previsioni Meteo – Splende il sole in tutt’Italia in quest’ultimo weekend del mese di Maggio 2018, e fa caldo come se fossimo già in Estate: le temperature nel pomeriggio supereranno i +30°C praticamente ovunque, da Nord a Sud, con picchi di oltre +33°C in Sardegna, la Regione più calda. Farà ancora più caldo domani, Domenica 27 Maggio, e nei primi giorni della prossima settimana con picchi di +35°C al Sud. Sarà una fine mese di Maggio davvero estiva, grazie alla vampata Sub-Tropicale di un Anticiclone Africano.

Ma attenzione: si tratta soltanto di un’illusione d’estate. La bella stagione non è ancora pronta al decollo. Il mese di Giugno inizierà all’insegna del maltempo, soprattutto al Centro/Nord dove già negli ultimi due giorni di Maggio (Mercoledì 30 e Giovedì 31) avremo forti piogge e temporali. Le temperature diminuiranno sensibilmente, e attenzione ai fenomeni estremi. Dopo il caldo di questi giorni, è alto il rischio che al prossimo peggioramento di inizio Giugno si possano verificare numerosi tornado e furiose grandinate in modo particolare nelle Regioni del Centro/Nord.