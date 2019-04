Previsioni Meteo Maggio, rara irruzione artica in Europa fino al Mediterraneo: tornano freddo, neve a bassa quota e gelate! [MAPPE e DETTAGLI]

Previsioni Meteo Maggio – Un’ondata di freddo artico di inizio maggio davvero estrema e rara prenderà forma per gran parte d’Europa nel corso del weekend del 4-5 maggio. Sul continente si formerà un modello potenzialmente pericoloso con una potente dorsale sull’area artica e sull’Atlantico, che determinerà un forte flusso meridionale di una massa d’aria molto fredda sull’Europa occidentale e centrale verso il sud del Mediterraneo e il Nord Africa! Le temperature dal 3 al 7 maggio saranno molto più basse della media per questo periodo dell’anno con un alto rischio di forti gelate mattutine in molte parti dell’Europa centrale, orientale e occidentale e sulla Penisola Balcanica da domenica 5 a mercoledì 8 maggio!

Questa ondata di freddo inizierà giovedì 2 maggio sul Nord Europa quando una profonda depressione si sposterà dalla Russia artica verso la Scandinavia. Una forte dorsale con un sistema di alta pressione persisterà sulla Groenlandia e più a nord verso il Polo Nord. Questo permetterà una traiettoria della depressione direttamente verso sud sull’Europa. Nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo, le mappe giorno per giorno che indicano l’intensità dell’ondata di freddo che sta per colpire il Vecchio Continente e di seguito l’evoluzione giornaliera della situazione.

Giovedì 2 maggio

Una profonda depressione con una massa d’aria molto più fredda irrompe sulla Scandinavia mentre una massa d’aria fredda si diffonde anche verso il Mare del Nord, la Danimarca e le Isole Britanniche.

Venerdì 3 maggio

Una profondissima depressione si sviluppa sulla Scandinavia, mentre una notevole avvezione fredda continua verso sud e raggiunge Francia, sud della Germania, Repubblica Ceca, Slovacchia e sud della Polonia.

Sabato 4 maggio

Il nucleo della bassa pressione sulla Scandinavia si indebolisce ma la bassa pressione stessa si estende verso l’Europa centrale, quindi verso sud continua un’importante irruzione fredda. La massa d’aria artica si diffonde sulle Alpi e sul nord del Mediterraneo e della Penisola Balcanica con un forte fronte freddo, determinando nevicate anche a bassa quota.

Domenica 5 maggio

Ora la depressione affonda ancora più a sud nel Mediterraneo, mentre la dorsale si rafforza sull’Europa occidentale, portando ad un forte sistema di alta pressione. La massa d’aria artica continua la sua traiettoria sul Mediterraneo, spingendosi ancora più a sud nel corso della notte fino a lunedì 6 maggio.

Lunedì 6, martedì 7 e mercoledì 8 maggio

La grande depressione influenzerà la maggior parte dell’Europa orientale, centrale e meridionale, provocando un’ulteriore forte avvezione di una massa d’aria fredda verso il Nord Africa e il Mediterraneo meridionale e orientale. Sui settori orientali e centrali del continente persisteranno condizioni molto fredde con il notevole rischio di gelate!

Temperature

Attraverso le mappe delle anomalie delle temperature a 2m sull’Europa da domenica 5 a mercoledì 8 maggio, possiamo vedere che una zona molto ampia del continente si ritroverà a vivere condizioni molto più fredde della media per l’inizio di maggio, con l’alto rischio di gelate mattutine che minacceranno l’agricoltura e i vigneti di Nord Italia, Francia, Germania, Slovenia, Croazia, Repubblica Ceca, Ungheria e Slovacchia. Le temperature minime su molte pianure del continente potranno scendere ben al di sotto dello 0°C, come indicato dal modello GFS. Francia e Germania saranno ben esposte al pericolo di forti gelate mattutine da domenica 5 a martedì 7 maggio. Ma anche la Penisola Balcanica e parti della Slovenia, della Croazia, della Bosnia e forse anche alcune pianure del Nord Italia.

Neve

Nella notte tra sabato e domenica un forte fronte freddo dovrebbe attraversare le Alpi, il Nord Italia e il nord dei Balcani con un limite neve molto basso. I modelli indicano neve fresca sul sud della Germania, in Austria, Nord Italia, Slovenia, Croazia nordoccidentale e Bosnia. Ecco uno sguardo alla possibilità di nevicate in Europa tra sabato 4 e domenica 5 maggio.

Sabato: buone possibilità di neve sulle Alpi e su parti di Germania, Repubblica Ceca, Inghilterra, Scozia e Danimarca. Qualche chance anche su Benelux, Francia orientale e Pirenei.

Domenica: neve fresca sarà molto probabile su Alpi, Slovenia, Austria, Slovacchia, parti di Nord Italia, Croazia, Bosnia, Francia orientale e sudorientale e Pirenei.

Sembra dunque che una forte irruzione artica si stia per sviluppare sull’Europa nel primo weekend di maggio, provocando l’alto rischio di neve e forti gelate mattutine su molte zone del continente. Continuate a seguire MeteoWeb per restare aggiornati sull’evoluzione della situazione.