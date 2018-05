Previsioni Meteo, il maltempo continua: Maggio di forti piogge dopo il caldo record di Aprile, è una Primavera al contrario

1 /26 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Previsioni Meteo – Il maltempo imperversa in tutt’Italia: il nostro Paese è letteralmente “bombardato” da violenti temporali che provocano bombe d’acqua, grandinate e pesanti conseguenze sui territori con frane, allagamenti ed esondazioni. Nelle ultime ore anche numerosi tornado nella pianura padana occidentale, tra Piemonte e Lombardia. La grandine è caduta copiosa in varie località, specie al Nord. E nei prossimi giorni la situazione non cambierà: avremo ancora spiccata instabilità soprattutto di natura pomeridiana, con fenomeni di origine termo-convettiva. La prossima settimana, poi, arriverà una nuova perturbazione Atlantica che colpirà in modo pesante tutto il Nord provocando forti piogge e temporali a più riprese, mentre al Sud risponderà un impetuoso scirocco pre-frontale. Nei prossimi aggiornamenti di MeteoWeb, tutti i dettagli sul maltempo dei prossimi giorni. Eloquenti, intanto, le mappe che pubblichiamo nella gallery a corredo dell’articolo. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: