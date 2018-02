Previsioni Meteo, inizio settimana con un nuovo peggioramento sull’Italia: freddo e neve al Nord, nuova sciroccata al Sud

1 /7 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Previsioni Meteo – Febbraio prosegue all’insegna dell’Inverno ritrovato: la nuova settimana inizierà con un altro peggioramento proveniente da Ovest, e già Lunedì 5 Febbraio avremo nevicate fin a quote bassissime al Nord/Ovest. In Piemonte non nevicherà soltanto a Cuneo e Biella, ma anche a Torino. Abbondanti le nevicate sulle colline alpine occidentali e della Liguria. Nel corso della giornata di Lunedì, contemporaneamente, al Sud tornerà lo scirocco con temperature in sensibile aumento nonostante il maltempo che nel pomeriggio/sera determinerà piogge sparse anche in Sicilia e Calabria. Il maltempo si intensificherà tra Martedì 6 e Mercoledì 7, con il picco dello scirocco che farà impennare le temperature su valori decisamente elevati tra Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata e Puglia nella serata di Martedì prima del nuovo calo termico di Mercoledì. Avremo forti temporali su tutto il Centro/Nord, con abbondanti nevicate fino a quote medie nell’Appennino centrale e settentrionale, e a quote molto basse al Nord/Est.

E non sarà l’ultimo peggioramento della settimana: dopo una brevissima tregua di bel tempo Giovedì 8, tra Venerdì 9 e Sabato 10 avremo ancora forti piogge e temporali sparsi (stavolta soprattutto al Sud), con freddo persistente e abbondanti nevicate in montagna sull’Appennino. Per i dettagli, però, è bene attendere i prossimi aggiornamenti.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: