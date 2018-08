Previsioni Meteo, forte maltempo sul Nord Italia nel weekend: piogge torrenziali, grandine e brusco calo termico [MAPPE]

1 /9 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Una forte instabilità si svilupperà a sud delle Alpi nei prossimi giorni. Le attuali temperature superficiali del Mar Adriatico settentrionale sono di 28-29°C, localmente anche di 30°C. La forte evaporazione sta fornendo una massa d’aria molto umida davanti alla perturbazione in arrivo. Forte instabilità, potenzialmente anche estrema, dovrebbe accumularsi sull’area dell’Adriatico settentrionale con indici di CAPE di 2000-3000 J/Kg, più probabili nelle giornate di venerdì 24 e sabato 25 agosto.

Una forte corrente a getto coprirà l’area. A seconda della forza dei venti meridionali di Scirocco, è possibile lo sviluppo di un forte deep layer shear e di condizioni favorevoli per multicelle e supercelle. Mentre la depressione si spingerà sulle Alpi, una ciclogenesi secondaria avverrà sopra il Nord Italia. Oltre a tempeste organizzate, con la minaccia di piogge torrenziali, forti venti e grandine di grandi dimensioni, sono probabili persistenti precipitazioni convettive e orografiche lungo il lato meridionale delle Alpi e quello occidentale delle Alpi Dinariche. Nel weekend saranno probabili precipitazioni totali di oltre 200 mm e alluvioni lampo localizzate.

Il fronte freddo sarà accompagnato da un brusco calo delle temperature. Mentre l’area attualmente ha temperature di 30-35°C, le massime durante il giorno probabilmente si fermeranno a soli 19-20°C domenica 26 agosto, per poi migliorare leggermente lunedì 27. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: