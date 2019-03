Previsioni Meteo, la “Super Primavera” di Marzo: continua il caldo anomalo, ma la prossima settimana tornano freddo e neve [MAPPE]

1 /21 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Previsioni Meteo – Continua il caldo anomalo di quest’inizio marzo in Italia, e soprattutto al Sud dove stamattina la colonnina di mercurio ha raggiunto +22°C a Cosenza, +21°C a Catania, Reggio Calabria e Foggia, +20°C a Messina, Siracusa, Trapani, Lecce e Gallipoli. Domani, Venerdì 7 Marzo, farà ancora più caldo con temperature che supereranno abbondantemente i +23/+24°C non solo al Sud ma anche sulle Regioni Adriatiche (vedi mappe del modello Moloch elaborato dall’ISAC-CNR che pubblichiamo nella gallery a corredo dell’articolo). Al Nord, invece, tornerà un po’ di maltempo con qualche pioggia dopo un lunghissimo periodo di siccità. Sarà un veloce passaggio perturbato che innescherà correnti di scirocco in tutt’Italia ma soltanto in Liguria e nelle prealpi della Lombardia determinerà accumuli pluviometrici rilevanti, localmente superiori ai 50mm. Continuerà comunque a fare decisamente caldo in tutto il Paese anche nel weekend: la situazione cambierà la prossima settimana con un ritorno alla normalità marzolina grazie a un paio di sfuriate fredde nord atlantiche che riporteranno il maltempo e la neve anche sull’Appennino meridionale, non a quote molto basse ma in alcuni casi anche in collina oltre i 600–700 metri di altitudine, alternando giorni tipicamente invernali a invece giornate miti e soleggiate nella più tipica norma “pazzerella” del mese di Marzo, che quest’anno è invece iniziato travestito da Maggio.

