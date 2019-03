Previsioni Meteo, è l’inizio di Marzo più caldo della storia: temperature incredibili al Sud nella settimana della Festa della Donna [MAPPE]

1 /19 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Previsioni Meteo – E’ una giornata caldissima al Sud Italia: gli ultimi rilevamenti, alle 11:30 del mattino, evidenziano temperature incredibili per inizio Marzo nelle Regioni meridionali: abbiamo ben +24°C a Reggio Calabria, +23°C a Palermo, +22°C a Catania e Siracusa, +21°C a Messina, +20°C a Termoli, tutte temperature in sensibile aumento nel corso della giornata odierna e poi soprattutto nei prossimi giorni, domani, Mercoledì 6 Marzo, dopodomani, Giovedì 7 Marzo, quando avremo picchi clamorosi con temperature superiori ai +26/+27°C su gran parte del Centro/Sud, e ancora Venerdì 8 Marzo, nel giorno della Festa della Donna. Mai nella storia l’inizio di Marzo era stato così caldo. Il caldo anomalo continuerà anche nel weekend, mentre la situazione potrebbe cambiare la prossima settimana con un clima più tipicamente marzolino, forti sbalzi termici e fasi più fredde e perturbate. Intanto domani sera arriverà qualche debole pioggia al Nord/Ovest e un po’ di scirocco al Centro/Sud, come possiamo osservare nelle mappe del modello Moloch dell’ISAC-CNR che pubblichiamo nella gallery a corredo dell’articolo.

