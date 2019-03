Previsioni Meteo, attenzione a Marzo pazzo: sarà un weekend rovente, ma nella settimana dell’Equinozio di Primavera tornerà il freddo invernale [MAPPE]

1 /12 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Previsioni Meteo – Nel giorno del “Global Strike for Future“, splende il sole e fa caldo già oggi su gran parte d’Italia e soprattutto al Nord/Ovest, dove le temperature hanno raggiunto picchi eccezionali e aumenteranno ancora nel primo pomeriggio. Abbiamo ben +23°C a Busseto e Muradolo di Caorso, +22°C a Crema, Spinadesco e Castelnuovo Scrivia, +21°C a Parma, Reggio Emilia, Cremona, Vigevano, Voghera Piacenza, +20°C a Milano, Bologna, Como, Lodi e Carpi, +19°C a Torino, Bergamo, Asti, Forlì e Alessandria. Nel weekend farà ancora più caldo con picchi di oltre +25°C al Centro/Nord e temperature in forte aumento anche al Sud dove avremo massime superiori ai +20°C. Attenzione, però, a pensare che il caldo sia arrivato definitivamente: in un Marzo così pazzo possiamo aspettarci di tutto, e infatti la prossima settimana, proprio in concomitanza con l’Equinozio di Primavera (che quest’anno cade Mercoledì 20 Marzo e scoccherà precisamente alle 22:58 italiane di Mercoledì prossimo, appunto), tornerà il freddo (vedi mappe a corredo dell’articolo) soprattutto al Nord, dove non pioverà in modo significativo (continuerà quindi ad aggravarsi la situazione della siccità), ma le temperature crolleranno di oltre venti gradi con gelate fin in pianura Padana. Lo scenario peggiore per i campi e i prodotti agricoli, ma anche per il corpo umano che dovrà adattarsi a sbalzi eccessivamente intensi e repentini. Tornerà il freddo anche su gran parte dell’Europa centrale. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

