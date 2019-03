Previsioni Meteo, adesso Marzo cambia volto: da Lunedì 11 torna a ruggire l’Inverno, ancora freddo e neve al Sud

1 /9 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Previsioni Meteo – Adesso Marzo cambia volto, da domani torna a ruggire l’Inverno. Dopo una prima decade del mese eccezionalmente calda e secca, con temperature tipiche di metà-fine Maggio in tutt’Italia, la situazione tornerà alla normalità proprio da Lunedì 11 con l’inizio della nuova settimana in cui avremo condizioni del tempo invernali, tipicamente marzoline. Si alterneranno giornate di freddo e neve a quote medio/bassa nelle Regioni del Centro/Sud, a fasi più miti e soleggiate, nella più classica delle “altalene” climatiche tipiche del mese di Marzo. Al Nord farà più freddo ma non sono previste precipitazioni, che invece si concentreranno ancora una volta al Centro/Sud dove la neve scenderà nei momenti più freddi – a più riprese nel corso della settimana – fino ai 600 metri di altitudine, in collina.

Non sarà un freddo eccezionale ne’ ci saranno grandi nevicate, ma tornerà l’inverno dopo un lungo periodo in cui la primavera più inoltrata aveva regalato l’illusione di essere già definitivamente arrivata con grande anticipo. Talmente tanto grande da essere – appunto – eccessivo. Eloquenti le mappe sinottiche del modello ECMWF: almeno due ondate di freddo nord Atlantico raggiungeranno l’Italia nei prossimi giorni, e attenzione ai contrasti termici che nel basso Adriatico e al Sud (quindi tra Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia) potrebbero determinare anche i primi forti temporali (con grandine) della stagione primaverile.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per iPhone e iPad: click qui per scaricarla dall’App Store

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per tutti i dispositivi Android: click qui per scaricarla da Google Play