Previsioni Meteo, grosso evento sull’Italia tra 17 e 19 Marzo: indizi di una grande “Tempesta di San Giuseppe” [MAPPE]

Previsioni Meteo – Inizia un weekend dalle tinte meteorologiche alterne sull’Italia: tra Sabato 10 e Domenica 11 Marzo avremo un caldo anomalo in tutto il Paese, con temperature tardo-primaverili in tutto il Paese e addirittura simil-estive al Sud dove ci attendiamo picchi di +27°C in Sicilia nella giornata di Domenica, quando invece al Centro/Nord si abbatteranno piogge torrenziali anche in montagna con un alto rischio di alluvione tra Liguria, Piemonte, Emilia Romagna e Toscana.

La prossima settimana, poi, sarà “di transizione”: il clima rimarrà mite in tutto il Paese, con correnti occidentali e qualche pioggia (ma senza eccessi) nelle Regioni tirreniche. Attenzione, però, a quello che si profila per il prossimo weekend, subito dopo metà mese. Proprio tra Sabato 17 e Domenica 18 Marzo potrebbe iniziare a colpire l’Italia una “Grande Tempesta” che potremo chiamare “Grande Tempesta di San Giuseppe“, visto che poi si intensificherebbe ulteriormente tra Lunedì 19 e Martedì 20.

Eloquenti le mappe del modello europeo ECMWF che pubblichiamo a corredo dell’articolo. La nuova forte ondata di maltempo sarebbe anticipata, nel prossimo weekend, da un’altra intensa ondata di calore proveniente dal vicino Nord Africa, a cui potrebbe seguire proprio nel giorno di San Giuseppe un netto calo delle temperature con correnti nord/occidentale. L’aria fredda, che riporterà gelo e neve su gran parte d’Europa, potrebbe irrompere nel Mediterraneo dalla Valle del Rodano, e non sono da escludere nevicate a bassa quota anche nelle Regioni centro/settentrionali del nostro Paese. Ma le attenzioni principali vanno focalizzate sulle piogge torrenziali, i violenti temporali e i venti impetuosi che inevitabilmente sferzeranno per diversi giorni l’Italia.

E proprio nel giorno dell'Equinozio di Primavera, che quest'anno cade proprio il 20 Marzo, rischiamo di ritrovarci (seppur soltanto per qualche ora) nuovamente in inverno.