Previsioni Meteo, l’Anticiclone di Natale porta super-caldo: +20°C anche al Nord, +25°C al Sud. E anche a Capodanno l’anomalia continua

Previsioni Meteo – Con lo scoccare del Solstizio d’Inverno è iniziato l’inverno astronomico, ma le temperature hanno già superato i +20°C in alcune località di Calabria e Sicilia: l’Anticiclone di Natale è arrivato come ampiamente previsto da oltre 15 giorni su MeteoWeb, in barba ai soliti venditori di fumo sempre pronti ad annunciare in modo delirante ondate di gelo e neve inesistenti, e anche agli scettici da bar, quelli che “non azzeccate il tempo di domani, figuriamoci quello delle prossime settimane“.

L’Anticiclone delle Azzorre, invece, è arrivato nel Mediterraneo e avrà il suo picco massimo nei prossimi giorni, tra il weekend e la Vigilia di Natale, Lunedì 24 Dicembre. Le temperature aumenteranno sensibilmente in tutt’Italia toccando i valori più alti proprio Lunedì, quando anche al Nord avremo punte di +20°C nelle Regioni occidentali del settentrione, e soprattutto al Sud con picchi di +25°C in Sardegna, Sicilia e nelle zone joniche di Calabria e Basilicata.

Nel giorno di Natale ci sarà un calo termico nelle Regioni Adriatiche con qualche annuvolamento al Sud, ma il clima rimarrà in prevalenza stabile, soleggiato e anche mite. La novità più importante degli ultimi aggiornamenti è sul lungo termine: l’Anticiclone, infatti, persisterà anche negli ultimi giorni dell’anno garantendo bel tempo e caldo anomalo anche a Capodanno.