Previsioni Meteo, attenzione a metà settimana: tanta NEVE in arrivo in pianura tra Giovedì 13 e Venerdì 14 Dicembre!

1 /22 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Previsioni Meteo – L’Italia si appresta a vivere una notte di freddo intenso per l’inversione termica (cieli sereni e assenza di vento) in concomitanza con una timida ondata di freddo proveniente dai Balcani. A metà dicembre basta poco per arrivare sottozero fin su coste e pianure, così all’alba di Mercoledì 12 Dicembre gran parte del Paese si risveglierà sottozero. Nelle ore successive, masse d’aria caldo-umide risaliranno dal Mediterraneo occidentale verso l’Italia da sud/ovest facendo aumentare le temperature e alimentando la formazione di nubi che nella seconda parte della giornata determineranno nuove precipitazioni nei settori occidentali del Paese. Il maltempo si intensificherà nella notte tra Mercoledì e Giovedì, e in modo particolare nelle prime ore di Giovedì 13 Dicembre (in mattinata) si potrebbero verificare diffuse nevicate sulle Regioni del Centro/Nord, tra Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche e Umbria. La neve cadrà copiosa anche nelle zone interne di Lazio e Abruzzo, in montagna.

Il maltempo proseguirà anche Venerdì 14 alimentato dal passaggio sull’Italia meridionale di un ciclone Mediterraneo innescato da una saccatura proveniente dall’oceano Atlantico. Le temperature aumenteranno sensibilmente in tutto il Centro/Sud con venti di scirocco, tanto che tornerà la pioggia persino sulle vette più alte dell’Appennino meridionale (oltre i duemila metri di altitudine). Piogge e temporali caratterizzeranno anche Sabato 15 al Sud, mentre tra Domenica 16 e Lunedì 17 Dicembre tornerà l’Anticiclone delle Azzorre con ampie schiarite e temperature miti. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per iPhone e iPad: click qui per scaricarla dall’App Store

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per tutti i dispositivi Android: click qui per scaricarla da Google Play