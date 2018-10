Previsioni Meteo, copertura nevosa record in Nord America ma l’Eurasia è sotto la media: cosa significa per la neve del prossimo inverno? [MAPPE]

1 /6 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Siamo già a metà ottobre e la neve ha già dato i primi segni della sua presenza. Nelle scorse settimane, la copertura nevosa è aumentata nell’emisfero settentrionale, come solitamente avviene in autunno. La copertura nevosa sul Nord America è aumentata in maniera rapida, grazie ad uno specifico modello meteorologico. D’altra parte, sull’Eurasia attualmente abbiamo una copertura nevosa al di sotto della media. Ma vediamo i dettagli e i motivi di questa situazione attraverso l’analisi condotta da Andrej Flis per Severe Weather Europe.

Nelle prime due settimane di ottobre, l’emisfero settentrionale è stato caratterizzato da un modello specifico: una dorsale sul Mare di Bering e sull’Artico che ha portato il flusso polare dall’Artico fino al Nord America. Questo ha contribuito ad aumentare la copertura nevosa sul continente. Dall’altra parte del mondo, invece, lo stesso modello ha avuto l’effetto opposto in Siberia, rallentando l’avanzamento della copertura nevosa. Ne è risultata un’ampia area di copertura nevosa per l’emisfero occidentale e una copertura nevosa al di sotto della media per questo periodo dell’anno per l’Eurasia.

I dati di NOAA/NESDIS mostrano l’estensione dell’area nevosa nell’ultimo decennio. Il Nord America è ai livelli massimi in oltre un decennio, mentre l’Eurasia attualmente sta lottando per raggiungere i valori normali. L’estensione dell’area nevosa in Eurasia, soprattutto in Siberia, è molto importante per lo sviluppo del meteo a lungo raggio. È stato dimostrato da molteplici studi che l’estensione della copertura nevosa nel mese di ottobre in Siberia ha un importante effetto sull’indebolimento del vortice polare stratosferico. Questo avviene attraverso l’anticiclone russo-siberiano, una caratteristica anticiclonica dell’inverno ben conosciuta. Questo processo ha un effetto di ritorno sulla troposfera a metà inverno, poiché può far scendere l’oscillazione artica, facendo muovere l’aria artica più verso sud. Questo causerà più ondate di aria fredda e più fronti freddi verso le medie latitudini sull’Europa e gli USA continentali.

Le possibilità che questo si verifichi aumentano significativamente in presenza del Riscaldamento stratosferico improvviso (SSW), che è la completa rottura o lo spostamento del vortice polare stratosferico. Tutto questo processo dipende fortemente anche da altri fattori globali e dai modelli meteorologici settimanali.

Attualmente, il modello d’insieme GEFS mostra che la copertura nevosa dell’Eurasia inizierà ad avanzare ad un ritmo più alto, probabilmente raggiungendo una copertura normale o vicina alla media entro la fine di ottobre. Questo potrebbe essere un buon segno per tutti coloro che amano gli inverni nevosi e più freddi. Non è un qualcosa che viene necessariamente utilizzato per le previsioni stagionali dell’inverno, ma è uno dei fattori molto importanti di cui tenere conto, considerando che ha fondamentali implicazioni per le condizioni meteo che verranno.