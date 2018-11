Previsioni Meteo, Novembre pazzo: 4 giorni di super caldo, poi improvvisa sferzata invernale da Est [MAPPE]

1 /22 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Previsioni Meteo – Splende il sole in quasi tutt’Italia in questo Lunedì 12 Novembre dai connotati quasi estivi per il clima mite nel Mediterraneo e su gran parte del continente Europeo. Soltanto al Nord/Ovest e nella Sicilia orientale persistono delle nubi che comunque soltanto localmente, in Liguria, provocano deboli precipitazioni e sono in fase di dissolvimento. Avremo quattro giorni di Super-Caldo, fino a Giovedì 15 Novembre (compreso) in tutt’Italia: le temperature supereranno in molti casi i +25°C, con temperature quasi dieci gradi superiori rispetto alle medie del periodo. Tutta colpa, o merito (dipende dai punti di vista), dell’Anticiclone Sub-Tropicale che risale dal Nord Africa fino all’Europa centrale determinando un’anomalia di caldo davvero incredibile non solo in Italia, ma soprattutto a Nord delle Alpi dove avremo oltre +20°C persino in Polonia, e quasi +20°C nei Paesi Baltici (siamo su valori incredibili, senza precedenti nella storia). Nella seconda metà della settimana una nuova vampata anticiclonica farà impennare le temperature anche nel Regno Unito, in Francia, Belgio, Olanda, Germania, Danimarca, anche qui con temperature incredibili fino a +23/+24°C in un periodo dell’anno in cui dovrebbero esserci circa 15°C in meno.

La situazione, in Italia, inizierà a cambiare da Venerdì 16 Novembre in poi: le temperature diminuiranno bruscamente per l’arrivo di aria fredda dai Balcani, e il calo termico sarà sempre più intenso nel weekend. Confermata per l’inizio della prossima settimana una vera e propria sferzata invernale, intensa, brusca, improvvisa e prematura. Passeremo in pochi giorni da una grande anomalia di caldo a un’altrettanto clamorosa anomalia di freddo: bypassando l’autunno, è come se dopo un’estate tardiva arrivasse un precoce inverno.

E’ ancora presto per delineare i dettagli dell’ondata di freddo, che verosimilmente avrà il suo picco più intenso sull’Italia tra Martedì 20 e Mercoledì 21. Ma avremo le prime nevicate fino a quote collinari sui rileivi del nostro Paese, certamente sulle Alpi e forse persino sugli Appennini (soprattutto nel versante orientale, nelle Regioni Adriatiche).

Ne parleremo in modo particolarmente approfondito nei prossimi aggiornamenti meteo. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per iPhone e iPad: click qui per scaricarla dall’App Store

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per tutti i dispositivi Android: click qui per scaricarla da Google Play