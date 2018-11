Previsioni Meteo 19-22 Novembre, “Ciclone di Neve” in tutt’Europa: blizzard da Londra a Bologna, è la grande rivincita del freddo [MAPPE]

1 /22 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Previsioni Meteo – Arrivano nuove conferme sulla grande ondata di freddo che la prossima settimana colpirà l’Europa e gran parte d’Italia: su MeteoWeb ne parliamo da giorni, e proprio tra 19 e 22 Novembre una grande ondata di gelo e neve proveniente da Nord/Est raggiungerà il cuore del Vecchio Continente facendo crollare le temperature su valori tipicamente invernali. Sarà molto di più di un’ondata di freddo novembrina: centinaia di milioni di persone nel cuore dell’Europa piomberanno improvvisamente in pieno inverno, con temperature sottozero in pianura e bufere di neve nelle principali città europee, da Londra a Parigi, da Berlino a Vienna, da Amburgo a Varsavia, da Bruxelles ad Amsterdam fino a Torino, Milano e Bologna in pianura Padana.

Il picco del freddo sarà proprio tra 21 e 22 Novembre, ma già tra 19 e 20 Novembre l’aria gelida arriverà da Nord/Est sull’Europa centrale facendo crollare le temperature in tutto il Continente. Anche l’Italia verrà colpita in pieno da quest’ondata di gelo e neve, soprattutto al Nord dove la Bora soffierà impetuosa con venti ad oltre 100km/h e la neve potrebbe imbiancare gran parte della pianura Padana.

Sarà un vero e proprio “Ciclone di Neve“, che arriverà all’improvviso dopo un lungo periodo di caldo anomalo: i contrasti termici saranno pazzeschi, in alcuni casi le temperature crolleranno di 25°C in 48 ore e questo vero e proprio shock termico determinerà fenomeni estremi come Tornado di Neve, forti venti e pericolosissime grandinate. Nel weekend, ad esempio, Londra e Parigi potranno raggiungere addirittura i +20°C per poi piombare sottozero nei primi giorni della prossima settimana con tanta neve in pianura.

Al Sud Italia, invece, nulla di così esagerato: cadrà tanta pioggia e arriverà un po’ di fresco tipicamente autunnale, ma le temperature si limiteranno a rientrare più o meno in linea con le medie del periodo dopo il caldo anomalo delle ultime settimane. L’ondata di gelo si fermerà sull’Appennino tosco/emiliano, al Centro/Nord dell’Italia.

