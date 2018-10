Previsioni Meteo Novembre, Scirocco inarrestabile: altre tempeste in arrivo, forte maltempo e caldo anomalo fino a metà mese [MAPPE]

1 /12 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Previsioni Meteo Novembre – Il maltempo non concederà tregua all’Italia nei prossimi giorni: almeno fino a metà Novembre, quindi per altre due settimane, sarà lo Scirocco a dominare lo scenario meteorologico nel nostro Paese, come costante risposta meridionale ai continui affondi di aria fredda che dal Nord Atlantico si “tufferanno” nel Mediterraneo occidentale portando freddo e neve prematuri non solo in Francia e Spagna, ma persino nel Maghreb tra Marocco e Algeria dove avremo costantemente 10°C in meno rispetto all’Italia. Continuerà a fare molto caldo, quindi, in tutte le nostre Regioni e proprio queste anomalie termiche positive alimenteranno fenomeni di maltempo estremo. L’energia a disposizione dei fenomeni avversi rimarrà tale da innescare pericolosissimi tornado (come quello che Lunedì pomeriggio ha colpito Terracina), furiosi temporali, piogge torrenziali, venti impetuosi e onde altissime (come accaduto sempre Lunedì in Liguria).

Sarà un continuo transito di tempeste mediterranee, che daranno vita a veri e propri cicloni: dopo la “sciroccata” di Halloween, tra stasera e domani, il primo ciclone si posizionerà tra Sardegna e Tunisia nel weekend, alimentando forti temporali proprio sulle isole maggiori Sabato 3 Novembre, in estensione Domenica 4 alla Calabria e al resto del Centro/Sud. Uno scenario che si ripeterà ancora in più occasioni anche la prossima settimana.

