Previsioni Meteo, estrema ondata di caldo africano: 5 giorni con oltre +40°C tra Spagna, Francia, Italia e Svizzera

Previsioni Meteo – L’Europa si avvia verso lo sviluppo di un’ondata di caldo molto intensa che ha tutte le carte in regola per rivelarsi storica e potenzialmente letale nel corso di questa settimana mentre una potente dorsale si forma su un’ampia parte del continente. L’avvezione di una massa d’aria estremamente calda farà schizzare le temperature verso valori di +38-42°C nella Spagna nordorientale e in parti della Francia centro-meridionale e del Nord Italia. L’indice di calore sarà estremo soprattutto nelle aree urbane e nelle grandi città, dove solitamente si sviluppano isole di calore che portano temperature ancora più alte, soprattutto le medie notturne e giornaliere, a causa dell’effetto dell’attività umana e del surriscaldamento di edifici e strade.

I modelli sostengono il rafforzamento di un blocco ad omega sull’Europa centro-occidentale, ad est di una profonda bassa pressione posizionata ad ovest della Penisola Iberica. Di conseguenza, una potente corrente a getto sudoccidentale porterà una massa d’aria estremamente calda su Spagna, Francia, Germania occidentale e Benelux fino a Regno Unito e Irlanda in quello che sarà un evento da “pennacchio spagnolo” da manuale. La definizione di “pennacchio spagnolo” si riferisce al modello in cui il pennacchio di una massa d’aria molto calda si muove dalla Penisola Iberica o dal Sahara occidentale verso l’Europa occidentale, dove porta temperature estremamente alte.

La massa d’aria dei livelli medio-bassi su Francia e Regno Unito sarà di 15-18°C più calda della media per la fine di giugno! Ad est della dorsale, si formeranno condizioni più fredde sull’Europa nordorientale a causa di un’importante avvezione fredda sulla scia di una grande e profonda depressione che si muoverà verso la Russia occidentale, come mostrano le mappe contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo. Il periodo da domani, martedì 25 giugno, a venerdì 28 sarà quello in cui il caldo sarà estremo sull’area. Alcuni dei modelli propongono valori da record per il mese di giugno: un super caldo con temperature che localmente supereranno i +40°C, soprattutto sull’Auvergne e sulla valle del Rodano nella Francia sudorientale, sulla valle dell’Ebro nella Spagna nordorientale e in Pianura Padana, dove l’effetto Fohen e secchi venti sudorientali determineranno temperature ancora più alte!

Martedì 25 giugno

Il caldo inizia ad intensificarsi sul nord della Spagna, in Francia e nel Nord Italia con le temperature pomeridiane che saliranno già oltre i +35°C in alcune aree.

Mercoledì 26 giugno

Si sviluppa un caldo estremo mentre continua la forte avvezione calda su Francia e Regno Unito. I modelli indicano temperature pomeridiane massime di oltre +40°C nella Francia centro-meridionale, mentre temperature di oltre +35°C sembrano probabili sulla Francia nordorientale, la Germania occidentale, la Spagna nordorientale e il Nord Italia.

Giovedì 27 giugno

L’ondata di caldo raggiunge il picco giovedì quando si attendono le temperature pomeridiane più estreme. Alcuni modelli, come ARPEGE e ICON-EU, spingono le temperature fino a +43-46°C in Auvergne e nella valle dell’Ebro. Il modello GFS, invece, indica temperature pomeridiane massime fino a +42°C. Giornate estremamente calde sono attese anche sulle pianure del Nord Italia e sulla Germania occidentale e sudoccidentale, con temperature che si avvicineranno ai +40°C!

Venerdì 28 giugno

L’ultimo giorno dell’ondata di caldo estremo sulla Francia, prima che un fronte freddo spinga la massa d’aria verso sud-est. La maggior parte dei modelli simula ancora un caldo estremo con temperature pomeridiane massime di oltre +40°C, soprattutto su parti della Francia meridionale e della Spagna nordorientale. ARPEGE e ICON-EU sono ancora i modelli più aggressivi, indicando +45°C in alcune valli! Nella gallery anche i meteogrammi per le principali città della Francia, cioè Parigi, Nantes e Tolosa. L’estrema anomalia termica è ben visibile con 25-26°C al livello di 850hPa (circa 1600m s.l.m) su Parigi e Nantes, mentre Tolosa si spinge incredibilmente in alto con quasi +30°C a questo livello!

Ricapitolando, parti dell’Europa si stanno preparando per un’ondata di caldo potenzialmente storica e letale con temperature oltre i +40°C da mercoledì 26 a venerdì 28 giugno. Anche il Nord Italia è nel mirino di questo caldo estremo in arrivo dall’Africa. Ecco di seguito l’elenco dei record storici di caldo assoluto in Italia, da confrontare con le temperature dei prossimi giorni.

Record assoluti di caldo nelle stazioni meteo ufficiali della rete ENAV-Aeronautica Militare al Nord Italia

Forlì Aeroporto +43,0°C (4 agosto 2017)

(4 agosto 2017) Firenze Peretola +42,6°C (26 luglio 1983)

(26 luglio 1983) Ferrara Aeroporto +41,2°C (4 agosto 2017)

(4 agosto 2017) Perugia Sant’Egidio +41,0°C (3 e 4 agosto 2017)

(3 e 4 agosto 2017) Roma Ciampino +40,6°C (4 agosto 1981)

(4 agosto 1981) Roma Urbe +40,5°C (25 agosto 2007)

(25 agosto 2007) Arezzo Aeroporto +40,5°C (26 luglio 1962)

(26 luglio 1962) Piacenza San Damiano +40,4°C (11 agosto 2003)

(11 agosto 2003) Grosseto Aeroporto +40,2°C (2 agosto 1959, 5 e 6 agosto 2003)

(2 agosto 1959, 5 e 6 agosto 2003) Bologna Borgo Panigale +40,1°C (4 agosto 2017)

(4 agosto 2017) Viterbo Aeroporto +40,1°C (29 luglio 2005 e 2 agosto 2017)

(29 luglio 2005 e 2 agosto 2017) Treviso Sant’Angelo +40,0°C (5 agosto 2003)

(5 agosto 2003) Treviso Istrana +39,9°C (5 agosto 2003)

(5 agosto 2003) Parma Aeroporto +39,2°C (28 luglio 1947)

(28 luglio 1947) Bolzano Aeroporto +39,1°C (21 luglio 1983 e 11 agosto 2003)

(21 luglio 1983 e 11 agosto 2003) Verona Villafranca +39,0°C (11 agosto 2003)

(11 agosto 2003) Bergamo Orio al Serio +39,0°C (29 luglio 1983)

(29 luglio 1983) Roma Fiumicino +38,6°C (25 agosto 2007)

(25 agosto 2007) Genova Sestri +38,5°C (7 agosto 2015)

(7 agosto 2015) Pisa San Giusto +38,5°C (22 agosto 2011)

(22 agosto 2011) Brescia Ghedi +38,4°C (11 agosto 2003)

(11 agosto 2003) Udine Rivolto +38,2°C (21 luglio 2006)

(21 luglio 2006) Trieste Barcola +38,0°C (5 agosto 2017)

(5 agosto 2017) Milano Linate +37,8°C (2 agosto 2017)

(2 agosto 2017) Torino Caselle +37,1°C (11 agosto 2003)

(11 agosto 2003) Milano Malpensa +37,0°C (21 e 29 luglio 1983)

(21 e 29 luglio 1983) Novara Cameri +36,6°C (11 agosto 2003)

(11 agosto 2003) Venezia Tessera +36,6°C (21 luglio 2006)

Al Sud, invece, il caldo rimarrà nella norma, senza eccessi.