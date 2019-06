Previsioni Meteo, storica ondata di caldo in arrivo in Europa: +40°C anche in Germania la prossima settimana!

Previsioni Meteo – I modelli concordano ampiamente sullo sviluppo di un’intensa ondata di caldo su una grande parte dell’Europa centro-occidentale, che partirà dalla prossima settimana e si estenderà probabilmente fino al prossimo weekend. L’evoluzione dei modelli sembra tendere verso un esteso blocco a omega che si svilupperà sull’Europa, con due aree di bassa pressione ai suoi margini, una sul Nord Atlantico e l’altra sull’Europa sudorientale.

L’ondata di caldo sul continente inizierà dopo domenica 23 giugno quando si svilupperà una potente dorsale. Appena si sarà stabilito il modello ad omega, avverrà una forte avvezione calda con il “pennacchio spagnolo” dall’Europa sudoccidentale. I modelli indicano anomalie termiche estreme per gli strati vicini alla superficie, che localmente raggiungeranno 12-16°C sopra la media per la fine di giugno, come mostrano le mappe contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo. Il modello GFS indica temperature pomeridiane massime di oltre +35°C in alcune aree.

Si inizierà con valori vicini a questa soglia martedì 25 giugno sulla Francia orientale e il Benelux, per poi assistere ad un’intensificazione il giorno seguente anche sulla Germania nordoccidentale e la Francia centrale. Giovedì 27 giugno, l’ondata di caldo raggiungerà il picco sulla Germania con le temperature locali che si avvicineranno ai +40°C nella Germania nordoccidentale e nordorientale, mentre venerdì 28 un fronte freddo potrebbe spingere da ovest e mettere fine all’ondata di caldo. Il calore eccessivo si spingerà allora anche verso l’area alpina, la Polonia e la Repubblica Ceca.

Sembra, dunque, che l’Europa si stia dirigendo verso la prima, importante ondata di caldo per il resto del mese di giugno. Su alcune aree potrebbe svilupparsi un caldo estremo, che localmente raggiungerà +35-40°C nei pomeriggi della prossima settimana. Temperature così anomale probabilmente andranno ad infrangere i record esistenti in alcune aree.

Continuate a seguire MeteoWeb per restare aggiornati su questa forte ondata di caldo in arrivo sul continente, che in Italia inizierà a farsi sentire sulle regioni meridionali già da venerdì 21 giugno, giorno del Solstizio d’Estate.