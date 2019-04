Previsioni Meteo, inizia la prima ondata di caldo del 2019: sarà un 25 Aprile bollente con +35°C al Sud

Previsioni Meteo – Inizia la prima ondata di caldo dell’anno subito dopo Pasquetta: già in queste ore le temperature sono decisamente elevate al Sud con i primi picchi di +30°C nella Sicilia tirrenica, intorno Palermo, come ampiamente previsto la scorsa settimana. Fa caldo anche in Liguria, nel Lazio, in Campania e non è da meno il Nord dove ieri, nel giorno di Pasqua, in Trentino Alto Adige la colonnina di mercurio ha superato i +27°C, ma quella dei prossimi giorni sarà la prima vera ondata di calore, quel clima che inizierà a tramutare il senso del piacevole caldo primaverile in un opprimente senso di calore eccessivo per il corpo umano. Le temperature, infatti, aumenteranno per tutta la settimana raggiungendo il picco del caldo proprio nel 25 Aprile, quando si celebra la Festa della Liberazione. E sarà un 25 Aprile caldissimo soprattutto al Sud, con picchi di +35°C nelle zone tirreniche di Calabria e Sicilia, ma anche +32/+33°C in Campania e +30°C nel basso Lazio. Le temperature saranno decisamente elevate anche in Emilia Romagna, mentre nelle zone alpine e prealpine insisteranno forti piogge. All’estremo Nord, infatti, pioverà praticamente tutta la settimana, da stasera fino al weekend. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

