Previsioni Meteo, sole e caldo in tutt’Italia per un weekend dai connotati estivi ma da Lunedì torna il maltempo al Sud [MAPPE]

Previsioni Meteo – E’ tornato a splendere il sole in tutt’Italia dopo il forte maltempo che nei giorni scorsi ha colpito in modo pesantissimo le due isole maggiori, Sardegna e Sicilia, dove persistono nubi sparse e residui piovaschi. La Sicilia centro/orientale è ancora in ginocchio per l’alluvione-lampo della scorsa notte tra le province di Catania, Siracusa ed Enna dove sono caduti oltre 200mm di pioggia e decine di persone sono state salvate in extremis dai soccorritori. La situazione meteo, però, è fortunatamente in netto miglioramento e si prospetta un weekend dai connotati estivi in tutto il Paese: splenderà il sole ovunque, da Nord a Sud, con temperature massime superiori ai +25°C su tutto il territorio nazionale, soprattutto domani, Sabato 20 Ottobre, quando avremo picchi di +28°C in varie località di diverse Regioni.

La situazione cambierà nuovamente all’inizio della prossima settimana per una goccia fredda in arrivo da Nord/Est, i cui effetti inizieranno a sentirsi sulle Regioni Adriatiche già dal pomeriggio/sera di Domenica 21 con un primo calo delle temperature. Il maltempo, però, anche stavolta si concentrerà all’estremo Sud e in modo particolare su Calabria e Sicilia che tra Lunedì 22 e Martedì 23 quando si verificheranno forti piogge e temporali stavolta – a differenza di quanto accaduto nei giorni scorsi – con un sensibile calo delle temperature su valori finalmente in linea con la normalità autunnale. L’Italia rimarrà comunque ai margini della prima vera ondata di freddo della stagione, diretta sui Balcani e nell’Europa orientale (in linea con la tendenza stagionale già delineata per l’Inverno).

A lungo termine, il modello europeo ECMWF (vedi mappe nella gallery a corredo dell’articolo) ipotizza uno scenario particolarmente interessante con un’ondata di freddo polare proveniente dalla Groenlandia sprofondare nel Mediterraneo tramite la Valle del Rodano. Ne parleremo in modo certamente più approfondito nei prossimi aggiornamenti.

