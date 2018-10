Previsioni Meteo, cambia tutto per metà Ottobre: in settimana un’incredibile ondata di caldo riporterà l’estate in tutt’Europa [MAPPE]

1 /28 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Previsioni Meteo – Cambia tutto in Italia e in Europa con l’inizio della nuova settimana: una grande ondata di caldo sta per raggiungere il Continente e coinvolgerà anche l’Italia. In modo particolare tra 10 e 15 Ottobre avremo anomalie termiche senza precedenti storici in tutto il Nord Europa, soprattutto nella Penisola Scandinava dove arriverà un’impressionante bolla di calore che porterà ancora una volta le temperature fino a +20/+25°C fuori stagione persino nell’area Baltica. In Germania e Polonia avremo temperature vicine ai +30°C, come se fosse ancora estate. Ma l’anomalia più grande si registrerà nel Circolo Polare Artico, lì dove in questo periodo dell’anno dovrebbe mettersi in moto l’inverno. Farà caldissimo persino alle isole Svalbard, con temperature che lassù difficilmente si raggiungono persino in Estate. A Longyearbyen, il centro più popoloso delle Svalbard, la media delle temperature di Ottobre è di -7°C nelle minime e -2°C nelle massime, eppure nei prossimi giorni tra Venerdì 12 e Sabato 13 avremo incredibili punte di +5/+7°C nelle minime e +15/+16°C nelle massime, mai accaduto prima nella storia degli ultimi secoli e probabilmente dell’ultimo millennio.

L’Italia sarà ai margini di questa grande anomalia di caldo, ma avremo comunque la nostra “Ottobrata”. Rispetto alle previsioni precedenti, infatti, lo scenario è cambiato: sarà una settimana di sole su gran parte del Paese, con temperature miti anzi decisamente elevate nelle ore diurne, un po’ ovunque oltre i +25°C. Non avremo il caldo ne’ le eccezionali anomalie del Nord Europa, ma comunque sembrerà quasi un prolungamento dell’Estate Mediterranea anche perchè le schiarite saranno molto ampie. Soltanto nelle ore serali e notturne farà più fresco, dopotutto siamo sempre a metà Ottobre… Un mese che sta diventando sempre più caldo, basti ricordare che lo scorso anno proprio tra 9 e 12 Ottobre avevamo avuto temperature superiori ai +30°C in tutto il Paese. Dopotutto le “Ottobrate” non sono certo una novità dell’autunno mediterraneo.

Il termine deriva dalle “ottobrate romane“, le tradizionali gite domenicali che si svolgevano nelle campagne della nostra Capitale quando dai rioni cittadini partivano le “carrettelle” con a bordo 7 ragazze vestite a festa. Da Roma, quindi, partiva una vera e propria comitiva con uomini, parenti e amici che seguivano il carro con le ragazze e una “bellona” seduta accanto al carrettiere.

Le mete delle “ottobrate romane” erano il Testaccio, le campagne intorno a ponte Milvio, le vigne di Monteverde e porta San Pancrazio o fuori porta San Giovanni e porta Pia.

La tradizione delle ottobrate discendeva dalle feste baccanali e dionisiache degli antichi Romani, celebrazioni legate al ciclo delle stagioni. Una tradizione molto antica e ovviamente legata alle condizioni meteorologiche favorevoli alle attività all’aria aperta in questo periodo dell’anno. Un appuntamento che non mancherà neanche nel 2018, anzi, in Europa sarà molto più di una semplice “Ottobrata“…