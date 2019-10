Previsioni Meteo, la situazione prende una piega estrema in Europa: l’uragano Lorenzo innesca un’onda di freddo dal Polo al Mediterraneo

Previsioni Meteo – L’Estate è ormai definitivamente alle spalle e la situazione meteorologica diventa improvvisamente estremamente vivace sull’Europa: mentre da ovest arriva l’uragano Lorenzo, il primo freddo scende dal Polo verso la Scandinavia con le prime bufere di neve in Norvegia. Sono le avvisaglie di una situazione molto pericolosa per i prossimi giorni, perchè si vanno a scontrare gli ultimi residui della stagione estiva con i primi vigori di quella invernale. Il caldo latente ai bassi strati è ancora molto elevato e così basterà poco per accendere la miccia di fenomeni meteorologici davvero esplosivi.

E’ proprio ciò che accadrà nei prossimi giorni in Europa, con l’uragano Lorenzo che risalirà l’Atlantico europeo fino all’Irlanda mentre si formerà il primo Anticiclone Scandinavo della stagione con tanto di spinta fredda fin verso le Alpi. Le conseguenze saranno forti sbalzi termici e maltempo estremi sulle isole britanniche, freddo precoce e neve a quote molto basse in tutta l’area Mittel-Europea, e due veloci ma intense ondate di maltempo sul Mediterraneo centrale (quindi in Italia), la prima imminente tra Mercoledì 2 e Giovedì 3 Ottobre, seguita da un brusco calo delle temperature nella giornata di Venerdì 4, la seconda tra Lunedì 7 e Martedì 8 Ottobre, seguita invece da un ritorno dell’Anticiclone che a cavallo del 10 Ottobre potrebbe determinare la più classica delle “Ottobrate” Mediterranee.

