Previsioni Meteo, Ottobre inizia con un’irruzione di aria fredda su gran parte d’Europa: forti temporali in Italia e neve sulle Alpi [MAPPE]

Previsioni Meteo – Un’importane irruzione di aria polare marittima sull’Europa centrale, orientale e sudorientale sembra sempre più probabile per la prossima settimana, in cui sono attesi forti temporali nel nord del Mediterraneo, neve sulle Alpi settentrionali, gelate mattutine e temperature ben al di sotto della media.

I modelli GFS ed ECMWF concordano ampiamente su questa ondata di freddo in arrivo sul continente. Inizierà sulla scia di un’ampia bassa pressione che si spingerà sull’area baltica nella giornata di domani, lunedì 30 settembre, stabilendo un ampio flusso meridionale dal Nord Europa ai settori centrali del continente. Una massa d’aria fredda si spingerà sull’Europa nordoccidentale, incluse parti della Scandinavia, Regno Unito e Irlanda entro domani, e poi ulteriormente sull’Europa centrale entro martedì 1 ottobre e sull’Europa orientale e sudorientale nei giorni successivi (vedi mappe nella gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). Le temperature saranno vicine allo 0 e in alcune aree, anche al di sotto. In molte località, in presenza di cieli sereni, sono previste anche gelate mattutine.

Violenti temporali e nubifragi sono probabili su parti del Mediterraneo settentrionale, soprattutto sull’area adriatica, con la formazione di una goccia fredda che si spingerà verso sud-est sull’area.

Continuate a seguire MeteoWeb per restare aggiornati sull’evoluzione della situazione e avere le previsioni dettagliate per l’Italia.