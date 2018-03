Previsioni Meteo Pasqua 2018, gli ultimi aggiornamenti sono impressionanti: ecco le MAPPE per Domenica 1 e Lunedì 2 Aprile

1 /32 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Previsioni Meteo Pasqua 2018 – Gli ultimi aggiornamenti meteo per le attesissime festività Pasquali sono molto chiari: quest’anno non c’è particolare incertezza (come invece spesso accade in questo periodo di delicata transizione stagionale), e già con largo anticipo possiamo sbilanciarci sul tempo che farà a Pasqua sull’Italia, o almeno al Centro e al Sud dove splenderà il sole e le temperature saranno miti, molto elevate, quasi estive.

Gli ultimi aggiornamenti, infatti, confermano le previsioni meteo che su MeteoWeb abbiamo già pubblicato nei giorni scorsi. Eloquenti le mappe che pubblichiamo a corredo dell’articolo sia del modello europeo ECMWF che di quello statunitense GFS. Vediamo i dettagli.

Dopo il maltempo di queste ore, il tempo sarà stabile e soleggiato per tutta la Settimana Santa sull’Italia, e in modo particolare da Mercoledì 28 Marzo in poi, quando le festività di Pasqua entreranno nel vivo. Le temperature aumenteranno sensibilmente, salendo ben oltre la norma del periodo in tutto il Paese e soprattutto al Centro/Sud. Soltanto al Nord c’è il rischio di qualche pioggia per le umide correnti sciroccali: ecco perché resta l’incognita maltempo sulla Pasqua dell’Italia settentrionale. Al Centro/Sud, invece, è confermato il caldo anticiclone con temperature che secondo alcune ipotesi modellistiche potrebbero addirittura superare i +30°C in tutto il sud con picchi addirittura di +32/+33°C in Sicilia proprio tra Pasqua e Pasquetta. Un caldo, quindi, tipicamente estivo ed eccezionalmente anomalo per i primi giorni di Aprile e per le festività di Pasqua.