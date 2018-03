Previsioni Meteo Pasqua 2018, nuovi aggiornamenti SHOCK: le mappe per Domenica 1 Aprile sono terribili!

1 /12 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Trovano ulteriori conferme le previsioni meteo per Pasqua 2018 che abbiamo già pubblicato nei giorni scorsi su MeteoWeb: quest’anno la tendenza meteorologica per Pasqua è molto più semplice da leggere rispetto a quanto non accada solitamente in un così delicato momento di transizione stagionale tra l’Inverno e la Primavera, un contesto che solitamente rende molto incerte e difficili le previsioni per le festività pasquali. Stavolta, invece, ci siamo sbilanciati già con 12 giorni di anticipo e oggi che alla Pasqua di giorni ne mancano nove, troviamo ulteriori dettagli rispetto alla tendenza già in linea di massima delineata nei nostri precedenti bollettini.

Intanto dopo il “colpo di coda dell’inverno” che si concluderà tra stasera e domani mattina nelle Regioni del Sud, una nuova perturbazione atlantica attraverserà il Mediterraneo nel weekend provocando forti piogge e temporali Sabato sera in Sardegna e Domenica su tutte le Regioni meridionali, con piogge torrenziali e temperature in rapido aumento (sull’Appennino nevicherà soltanto oltre i 1.400/1.600 metri di altitudine). Per questa situazione, c’è preoccupazione proprio per Domenica: oltre alla pioggia, si scioglierà rapidamente tutta la neve copiosamente caduta negli ultimi giorni sulle Regioni meridionali, e i corsi d’acqua si ingrosseranno improvvisamente.

La prossima settimana, però, tornerà l’Anticiclone: le temperature aumenteranno in modo graduale giorno dopo giorno a partire da Lunedì 26 e per tutta la Settimana Santa. Sarà una settimana di bel tempo su gran parte d’Italia, soprattutto al Centro/Sud. Bel tempo anche al Nord, dove comunque già in questi giorni sta splendendo il sole con temperature primaverili (altro che “Burian Bis”…).

La situazione cambierà ulteriormente proprio nel giorno di Pasqua, Domenica 1 Aprile, quando un unovo peggioramento proveniente dall’oceano Atlantico investirà l’Italia (vedi mappe dell’ultimo aggiornamento di GFS). Nel giorno di Pasqua, però, il maltempo sarà limitato soltanto al Nord (e forse, nel pomeriggio/sera, alla Sardegna). Invece su tutto il Centro/Sud non solo continuerà a splendere il sole, ma avremo anche un’ulteriore vampata di calore proveniente dal cuore del deserto del Sahara con temperature che in Sicilia potranno raggiungere addirittura i +32/+33°C soprattutto nella fascia tirrenica e a Palermo, arrivando a +30°C anche in Puglia e Calabria e a +28°C persino nelle Regioni del medio Adriatico tra Marche e Abruzzo. Farà molto caldo con oltre +25°C/+26°C anche nelle Regioni tirreniche, in modo particolare Lazio e Campania. Al Nord, e soprattutto al Nord/Ovest, potrebbe essere invece una Pasqua di maltempo estremo con piogge torrenziali. E con temperature miti. La neve sulle Alpi, infatti, potrebbe cadere soltanto oltre i 1.800/2.000 metri di altitudine, e anche qui potranno insorgere problemi legati alle improvvise piene dei corsi d’acqua. Ma a nove giorni di distanza è ancora prematuro evidenziare con simile dettaglio una situazione che ancora dovrà essere confermata nei prossimi aggiornamenti. Si tratta comunque di uno scenario pazzesco, di piena estate per il Centro/Sud e di rischio alluvione al Nord. Una situazione da monitorare in modo estremamente approfondito.

Attenzione, poi, anche al giorno di Pasquetta: Lunedì 2 Aprile l’instabilità provocata dalla perturbazione atlantica potrebbe estendersi anche al Centro/Sud, soprattutto nel basso Tirreno. Ma di questo parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti.