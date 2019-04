Previsioni Meteo, dopo Pasqua arriva l’estate: super caldo tra Pasquetta e 25 Aprile, temperature fino a +35°C

Previsioni Meteo – Gli ultimi aggiornamenti dai modelli meteorologici per i prossimi giorni sono davvero clamorosi: prepariamoci all’arrivo di un’incredibile Estate eccezionalmente prematura! La prossima settimana, infatti, tra il Lunedì di Pasquetta e il 25 Aprile, farà un caldo davvero esagerato in tutt’Italia, con temperature fino a +30°C nelle Regioni del Centro e addirittura di +35°C al Sud. In alcuni casi si potranno persino battere i record di caldo per il mese di Aprile: la svolta si verificherà proprio nel giorno di Pasqua, quando si attiverà una circolazione di scirocco che porterà un lungo periodo di caldo non solo sull’Italia ma su tutti i Balcani e sull’Europa centrale. E già Domenica farà molto caldo in tutt’Italia con i primi +30°C a Palermo.

Nella gallery a corredo dell’articolo pubblichiamo le ultime mappe dell’aggiornamento notturno del modello europeo ECMWF, ma anche tutti gli altri modelli sono analoghi.

